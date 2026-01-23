Криптотрейдер перетворив $4000 на $1 млн за 3 години

Завдяки вдалому таймінгу криптовалютному трейдеру вдалося перетворити приблизно $4 000 на понад $1 млн лише за три години 22 січня 2026 року, свідчать дані з платформи блокчейн-записів Solscan

Надприбуткові операції були пов’язані з новим токеном, який випустила публічна компанія DeFi Development Corp. Монета має назву DisclaimerCoin (DONT).

Чому трейдер DONT може бути інсайдером проєкту

Попри винятковий результат, ці операції можуть натякати або на неймовірне везіння, або на інсайдерські знання: інвестор купив першу партію DONT ще до того, як компанія опублікувала анонс свого мемкоїна.

Ще одна деталь: до 22 січня цей гаманець здійснив лише кілька угод — більшість активності припадала на Solana (SOL), а останні три місяці адреса взагалі була неактивною.

Чи це випадковість, чи інсайд, складно сказати однозначно, але торгівля DisclaimerCoin виявилася для трейдера надзвичайно успішною.

Угода з мемкоїном, яка перетворила $4 тис. на $1 млн

Найкраще це ілюструє перша зафіксована угода з DONT. Інвестор купив 1,8 млрд мемкоїна лише за $83,41. Загалом він придбав понад 29 млрд DONT приблизно за $4 100.

Цікаве по темі: Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США

Перший продаж — приблизно через годину після стартової покупки — майже повернув всю суму вкладень: попри те що трейдер продав лише близько 175 млн мемкоїна, операція принесла понад $3 689.

Деякі наступні угоди виглядали ще більш вражаюче. Приблизно через п’ять годин після першої покупки трейдер продав понад 17 млрд DONT чотирма послідовними транзакціями й отримав понад $800 000.

Остання зафіксована угода з DisclaimerCoin ввечері 22 січня і, схоже, закрила всю позицію.

Подальші транзакції переважно стосувалися SOL або Wrapped Solana. Водночас привертає увагу, що адреса отримувала кілька переказів від акаунтів на кшталт Flip.gg | #1 Solana Casino та автоматизованого торгового інструмента boostlegends-volumebot, який призначений для штучного нарощування торгового обсягу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

BlackRock вклав у криптовалюту понад $5 млрд у 2026

Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки

Джерело: Finbold.