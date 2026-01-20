Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки

Давно неактивний гаманець епохи Сатоші раптово перемістив 909,38 BTC, які зараз коштують приблизно $84,6 млн

Неактивний Біткоїн-гаманець епохи Сатоші «ожив» після 13 років і перевів увесь свій баланс — 909,38 BTC (приблизно $84,6 млн за поточними цінами) — на нову BTC-адресу.

Ончейн-дані від Arkham Intelligence показують, що ця адреса вперше отримала Біткоїн у 2013 році, коли одна монета торгувалася дешевше ніж за $7.

Для порівняння: якби замість купівлі 909,38 BTC (приблизно за $6 400 у 2013 році) цю саму суму вклали в недорогий індексний фонд на S&P 500, сьогодні вона становила б $37 000 — після зростання на 481%.

За той самий 13-річний період еталонні ціни на золото зросли приблизно на 150% — це сильна дохідність, але вона все одно виглядає скромно на тлі зростання Біткоїна у 13 900 разів.

Старі кити прокидаються

Переказ від «сплячого» кита стався на тлі повернення до активності старих гаманців у 2024–25 роках: довго неактивні адреси, зокрема власники, які тримали монети понад 10 років, сукупно перемістили BTC більш ніж на $50 млрд. Ончейн-дані також показали, що десятки тисяч із цих «давніх» монет зрештою були витрачені.

Для інвесторів людський бік цієї історії майже не менш вражаючий, ніж цифри. Утримувати актив під час кількох просідань на 70%–80%, пройти цикли ринку 2017 та 2021 років, великі крахи бірж, суперечливі форки на кшталт Bitcoin Cash та Bitcoin SV, а також хвилі посилення регуляторного тиску — для цього потрібна незвична переконаність.

Переказ на нову адресу може бути звичайною «гігієною» безпеки, зміною зберігача або першим кроком до майбутнього продажу. Ончейн-аналітики уважно стежитимуть, чи підуть кошти на відомі біржові гаманці.

Квантовий ризик та «відкриті» UTXO

Ранні власники також можуть перегруповуватися на тлі дедалі гучніших попереджень про потенційні майбутні квантові атаки на еліптично-криві підписи Біткоїна — криптографічні підписи, якими мережа підтверджує, що транзакцію авторизувала людина з приватним ключем.

Це особливо актуально для старіших UTXO (unspent transaction outputs — «невитрачені виходи транзакцій», з яких складається баланс гаманця і які є окремими «порціями» BTC, сформованими попередніми транзакціями), адже для них публічні ключі вже були розкриті.

Хоча більшість криптографів вважає, що до практично придатних квантових комп’ютерів ще роки, останні дослідження закликають екосистему заздалегідь готувати шляхи міграції на постквантові схеми. Такий ризик може спонукати обережних OG-власників переносити монети в новіші налаштування безпеки, навіть якщо вони поки не планують продавати.

Джерело: Cointelegraph.