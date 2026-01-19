Кількість транзакцій у мережі Ethereum досягла історичного максимуму

17 січня 2025 року семиденне ковзне середнє (7DMA) за кількістю транзакцій у мережі Ethereum піднялося до $2,43 млн. На це вказують дані дашборду The Block. Значення стало новим історичним максимумом

Метрика впевнено зростає від середини грудня 2025 року. Саме тоді в мейннеті розгорнули оновлення Fusaka. Попередній рекорд, який тепер перевершено, був зафіксований у травні 2021 року.

Одним із ключових чинників посилення активності став газ: комісії тримаються на стабільно низьких рівнях. За оцінкою 7DMA цього індикатора, станом на 17 січня плата за газ знизилася до $0,15.

Раніше мережа також показала рекордний стрибок кількості нових гаманців. У сукупності ці сигнали свідчать, що екосистема пожвавлюється на базовому рівні. Приріст нових адрес зазвичай означає приплив користувачів, а розширення ліміту газу зменшує навантаження на мережу та робить кінцеву вартість транзакцій більш прогнозованою.

Втім, є і зворотний бік: падіння комісій тягне за собою зменшення обсягу спалювання Ethereum, що послаблює дефляційний характер активу. Зокрема, за даними Ultrasound Money, пропозиція монети зараз збільшується приблизно на 0,8% на рік. При цьому нарощування обсягу активів у стейкінгу додатково погіршує цю динаміку.

Нагадаємо, що поки Біткоїн (BTC) націлюється на повернення до позначки $100 000, трейдинговий експерт попередив, що пізніше цього року криптовалюта, ймовірно, зіткнеться з подальшою корекцією та потенційно може обвалитися до $60 000.

Раніше ми писали, що минулого року індустрія пережила найбільшу в історії хвилю зникнення криптопроєктів — це показало, наскільки перенасиченим був ринок активами з коротким життєвим циклом. Понад половина всіх криптовалют, запущених за останні п’ять років, зараз неактивні, а на 2025 рік припадає понад 85% усіх провалів проєктів.

