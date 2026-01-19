close-btn
Експерт назвав дату, коли Біткоїн обвалиться до $60 000

19.01.2026 15:00
Ольга Деркач

Поки Біткоїн (BTC) націлюється на повернення до позначки $100 000, трейдинговий експерт попередив, що пізніше цього року криптовалюта, ймовірно, зіткнеться з подальшою корекцією та потенційно може обвалитися до $60 000

Фото: pixabay.com

У цьому контексті аналіз у TradingView, яким поділився TradingShot, базувався на довгостроковій циклічній моделі, що поєднує таймлайни халвінгу, ковзні середні та часові розширення Фібоначчі.

У матеріалі зазначається, що Біткоїн наближається до ключового технічного тесту на денній 200-денній ковзній середній (MA) — рівні, який історично запускав другу фазу ведмежих циклів. Попередня динаміка показує, що такі відмови часто призводять до тривалого тиску вниз, а не до короткочасних відкатів, сигналізуючи про перехід від фази розподілу до глибшого відступу.

Водночас райдужний циклічний графік (rainbow cycle chart) підтримує цю точку зору, зіставляючи рух ціни з подіями халвінгу та часовими розширеннями Фібоначчі. Наступною ключовою часовою ціллю є розширення Фібоначчі 4,618 в останній тиждень вересня 2026 року — зона, яка раніше позначала циклічні мінімуми. На цей момент модель прогнозує, що Біткоїн торгуватиметься близько $60 000 — різке падіння від циклічних максимумів, але все ще в межах довгострокового висхідного тренду.

Також у прогнозі додали, що цей очікуваний «дно»-рівень сформується задовго до наступного халвінгу, попередньо оціненого на квітень 2028 року, а отже ринок залишатиметься далеко від наступної фази фіксації прибутку.

Цікаве по темі: У 2025 зникло понад 11 млн криптопроєктів — звіт

Нездатність Біткоїна досягти $150 000

Крім того, те, що Біткоїн у найсвіжішому бичачому циклі не зміг вийти на верхню помаранчеву смугу райдужного графіка вище $150 000, підсилює ідею про спадну віддачу: кожен цикл приносить менші відсоткові прирости.

Цей ведмежий прогноз з’являється в момент, коли Біткоїн намагався протестувати рівень $100 000, але згодом дещо відступив. Раніше цього тижня актив ненадовго повернув бичачий оптимізм — переважно завдяки інституційним припливам — після виходу з тривалої консолідації поблизу $90 000 та зростання майже до $98 000.

Цей рух підвищив очікування, що трейдери, які ставили на боковий рух або нижчі ціни, будуть змушені закривати позиції, що потенційно могло б підштовхнути криптовалюту назад вище $100 000.

Однак імпульс так само швидко згас. Замість продовження ралі Біткоїн розвернувся й тепер демонструє ознаки слабкості, що підвищує ймовірність відкату в напрямку нижньої частини діапазону $90 000.

