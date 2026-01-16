3 криптоніші, які можуть принести прибуток у 2026 році

Крипторинок продовжує змінюватися, і хоча Біткоїн усе ще лишається одним із найвідоміших активів, є й інші напрями, які можна розглядати як способи заробітку. Останнім часом Біткоїн сильно коливався в ціні — і на нього більше впливали загальні ринкові тенденції, ніж новини, пов’язані саме з криптоіндустрією. Це пояснює, чому частина інвесторів може придивлятися до інших ніш у пошуках можливостей

Якщо ви плануєте дослідити криптоніші у 2026 році, ось кілька варіантів, які потенційно можуть «вистрілити».

Децентралізовані фінанси

Децентралізовані фінанси (DeFi) дозволяють людям позичати, брати в борг та заробляти відсотки на криптоактивах без участі банків. Такі платформи стають зрозумілішими для новачків, а високодохідні продукти зі стейблкоїнами — багато з яких працюють саме на DeFi-платформах — є одним із найбільш реалістичних способів заробітку у 2026 році, каже Ендрю Дука, засновник Awaken Tax.

«Є багато DeFi-продуктів, які дають дохідність на вашу криптовалюту», — сказав він, навівши як приклади платформи на кшталт Coinbase і Ave.

NFT із реальним застосуванням

Невзаємозамінні токени (NFT) виходять за межі колекційних картинок і рухаються в бік реальних сценаріїв використання — від часток у нерухомості до p2p-фінансування.

Дука попереджає, що інвесторам не варто купувати NFT лише заради спекуляції. Натомість він радить звертати увагу на проєкти з реальною корисністю. NFT, які розв’язують конкретні проблеми, мають більше шансів утримувати цінність — і можуть стати джерелом доходу, а не просто ставкою на удачу.

Токенізовані активи

Токенізація перетворює реальні активи на цифрові одиниці — наприклад, частки нерухомості або частку в бізнесі. Оскільки право власності можна дробити на менші частини, більше людей отримують можливість інвестувати без великої стартової суми.

Як приклад Дука згадує проєкти MetaDAO. MetaDAO — це не про токенізацію реальних активів на кшталт нерухомості чи золота. Йдеться про новий підхід до ухвалення рішень у криптопроєктах: замість голосування люди підтримують грошима ті ідеї, які, на їхню думку, реально зроблять проєкт ціннішим. Найкращі пропозиції піднімаються вище, бо люди «підкріплюють» лише те, у що вірять.

Для інвесторів це важливо, адже частина таких проєктів більше схожа на реальний бізнес — із вбудованими стимулами, які заохочують довгострокове зростання, а не короткочасний хайп.

