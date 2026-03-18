USDT втратив статус домінуючого стейблкоїна

Стейблкоїн USDC, випущений Circle, обігнав USDT від Tether за скоригованим обсягом транзакцій від початку 2026 року, свідчать дані аналітиків інвестиційного банку Mizuho

За їхніми оцінками, показник USDC сягнув приблизно $2,2 трлн, тоді як у USDT він становив близько $1,3 трлн. Токен Circle забезпечив близько 64% «очищеного» обсягу транзакцій серед двох найбільших стейблкоїнів.

У Mizuho зазначили, що це означає розворот довготривалої тенденції, адже з 2019 до 2025 року саме USDT стабільно домінував за транзакційною активністю.

Аналітики банку також підвищили цільову ціну акцій Circle до $120 зі $100, посилаючись на зростання активності навколо USDC та розширення сфер його використання, зокрема у prediction markets та нових цифрових сервісах.

Водночас USDT залишається лідером за ринковою капіталізацією серед стейблкоїнів — близько $184 млрд, тоді як його основний конкурент посідає друге місце з показником $79,2 млрд.

Загальний обсяг ринку стейблкоїнів відновився до $311 млрд на тлі припливу роздрібного капіталу.

За даними Artemis, у 2025 році USDC також обігнав USDT за обсягом переказаної вартості — $17,3 трлн проти $12,9 трлн. У січні токен Circle ще більше зміцнив своє домінування.

Аналітики Mizuho вважають, що зростання обсягу транзакцій USDC свідчить про посилення ролі активу в інфраструктурі крипторинку та платіжних сервісах.

Circle обігнав BlackRock на ринку токенізованих держоблігацій США

Емітент USDC став найбільшим постачальником токенізованих казначейських облігацій США. Його продукт USYC перевершив за обсягом фонд BUIDL від BlackRock.

Обсяг пропозиції USYC досяг приблизно $2,2 млрд, тоді як показник BUIDL становить близько $2 млрд.

Ринок токенізованих держоблігацій США зріс до рекордних $11 млрд, збільшившись приблизно на 27% від початку року. Це відображає зростаючий інтерес інституційних інвесторів до доходності on-chain та інфраструктури RWA, зазначає CoinDesk.

Експерти вважають, що успіх USYC пов’язаний із ширшою інтеграцією в криптоекосистему та використанням інструменту як застави на торгових платформах, зокрема Binance. Це підвищує ліквідність продукту та його привабливість для учасників ринку.

За останній рік обсяг токенізованих активів на блокчейні зріс на 2900%, а капіталізація всього сегмента RWA перевищила $26 млрд.

Джерело: Forklog.