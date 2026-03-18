USDT втратив статус домінуючого стейблкоїна

18.03.2026 13:40
Ольга Деркач

Стейблкоїн USDC, випущений Circle, обігнав USDT від Tether за скоригованим обсягом транзакцій від початку 2026 року, свідчать дані аналітиків інвестиційного банку Mizuho

USDT втратив статус домінуючого стейблкоїна

За їхніми оцінками, показник USDC сягнув приблизно $2,2 трлн, тоді як у USDT він становив близько $1,3 трлн. Токен Circle забезпечив близько 64% «очищеного» обсягу транзакцій серед двох найбільших стейблкоїнів.

У Mizuho зазначили, що це означає розворот довготривалої тенденції, адже з 2019 до 2025 року саме USDT стабільно домінував за транзакційною активністю.

Аналітики банку також підвищили цільову ціну акцій Circle до $120 зі $100, посилаючись на зростання активності навколо USDC та розширення сфер його використання, зокрема у prediction markets та нових цифрових сервісах.

Водночас USDT залишається лідером за ринковою капіталізацією серед стейблкоїнів — близько $184 млрд, тоді як його основний конкурент посідає друге місце з показником $79,2 млрд.

Загальний обсяг ринку стейблкоїнів відновився до $311 млрд на тлі припливу роздрібного капіталу.

За даними Artemis, у 2025 році USDC також обігнав USDT за обсягом переказаної вартості — $17,3 трлн проти $12,9 трлн. У січні токен Circle ще більше зміцнив своє домінування.

Аналітики Mizuho вважають, що зростання обсягу транзакцій USDC свідчить про посилення ролі активу в інфраструктурі крипторинку та платіжних сервісах.

Цікаве по темі: Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії»

Circle обігнав BlackRock на ринку токенізованих держоблігацій США

Емітент USDC став найбільшим постачальником токенізованих казначейських облігацій США. Його продукт USYC перевершив за обсягом фонд BUIDL від BlackRock.

Обсяг пропозиції USYC досяг приблизно $2,2 млрд, тоді як показник BUIDL становить близько $2 млрд.

Ринок токенізованих держоблігацій США зріс до рекордних $11 млрд, збільшившись приблизно на 27% від початку року. Це відображає зростаючий інтерес інституційних інвесторів до доходності on-chain та інфраструктури RWA, зазначає CoinDesk.

Експерти вважають, що успіх USYC пов’язаний із ширшою інтеграцією в криптоекосистему та використанням інструменту як застави на торгових платформах, зокрема Binance. Це підвищує ліквідність продукту та його привабливість для учасників ринку.

За останній рік обсяг токенізованих активів на блокчейні зріс на 2900%, а капіталізація всього сегмента RWA перевищила $26 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

Названо найбільшого власника XRP-ETF

Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів

Джерело: Forklog.

Новини по темі
Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії» 17.03.2026

Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії»
2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня 17.03.2026

2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня
Фактори, які можуть розхитати крипторинок цього тижня 16.03.2026

Фактори, які можуть розхитати крипторинок цього тижня
Кійосакі визнав, що може помилятися щодо Біткоїна 16.03.2026

Кійосакі визнав, що може помилятися щодо Біткоїна
Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку 14.03.2026

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку
Названо найбільшого власника XRP-ETF 14.03.2026

Названо найбільшого власника XRP-ETF
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  17:40

Скільки мережа EVA заробила у 2025

 Сьогодні  17:00

Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026

 Сьогодні  16:20

Потужні магнітні бурі накриють Землю вже завтра

 Сьогодні  15:40

Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту

 Сьогодні  13:40

USDT втратив статус домінуючого стейблкоїна

 Сьогодні  12:30

За що найбільше заборгували українці — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

 Всі новини
