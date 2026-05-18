4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

На економічному календарі США — насичений тиждень: виступи представників ФРС, дані щодо ринку праці та звітність Nvidia. Тим часом спотові ринки втрачають нещодавні здобутки

Крипторинок стрімко падає й уже втратив майже три тижні зростання, а темпи розпродажу прискорилися протягом вихідних.

Попереду — кілька важливих звітів щодо споживчих настроїв на тлі зростання інфляції у США, а також низка виступів представників Федеральної резервної системи під новим керівництвом. Водночас у вівторок, 19 травня, виповниться 80 днів війни в Ірані, однак ознак потенційної угоди досі немає.

Економічні події 18–22 травня

Публікація макроекономічних даних стартує у вівторок зі звіту про незавершені продажі житла у США, після чого вийдуть дані ADP щодо змін зайнятості. Обидва показники дають більше розуміння ситуації на ринку житла та праці — ключових для стабільності економіки.

У середу, 20 травня, оприлюднять протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), який міститиме деталі квітневої зустрічі центробанку та може дати сигнали щодо майбутніх рішень стосовно відсоткових ставок.

У четвер, 21 травня, вийдуть нові дані щодо ринку нерухомості, виробничий індекс Філадельфії за травень та статистика заявок на допомогу з безробіття. А в п’ятницю, 22 травня, очікуються травневі звіти Мічиганського університету щодо споживчих настроїв та очікувань.

Окрім макроекономіки, увага ринків, імовірно, буде прикута до квартальної звітності Nvidia, яка вже стала своєрідним барометром для всієї індустрії штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг підвищив прогнози щодо флагманських чипів Nvidia, а акції компанії зросли приблизно на 20% від початку року. Аналітики TD Cowen очікують, що Nvidia перевищить власний прогноз квартального виторгу приблизно на $1–2 млрд.

Це може підтримати AI-альткоїни на тлі подальшого розширення індустрії. Водночас президент США Дональд Трамп заявив Ірану, що «час спливає» для укладання угоди. На цьому тлі ціни на нафту підскочили до $108 за барель, а крипторинок обвалився.

Ситуація на крипторинку

Сукупна капіталізація крипторинку за вихідні скоротилася приблизно на $130 млрд — до тритижневого мінімуму в $2,64 трлн у понеділок вранці. Це сталося попри просування законопроєкту Clarity Act у Сенаті.

Біткоїн очолив падіння: актив опустився нижче $77 000, повністю нівелювавши зростання цього місяця. У ширшій перспективі Біткоїн усе ще перебуває у фазі консолідації та торгується у боковику з початку лютого.

Ethereum традиційно повторив динаміку «старшого брата»: актив подешевшав на 2,4% за добу та відкотився до $2 100 — найнижчого рівня з 7 квітня. Втрати серед альткоїнів були відносно помірними, за винятком Hyperliquid та Zcash, які продовжили зростання.

