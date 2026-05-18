close-btn
PaySpaceMagazine

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

18.05.2026 16:10
Ольга Деркач

На економічному календарі США — насичений тиждень: виступи представників ФРС, дані щодо ринку праці та звітність Nvidia. Тим часом спотові ринки втрачають нещодавні здобутки

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: freepik.com

Крипторинок стрімко падає й уже втратив майже три тижні зростання, а темпи розпродажу прискорилися протягом вихідних.

Попереду — кілька важливих звітів щодо споживчих настроїв на тлі зростання інфляції у США, а також низка виступів представників Федеральної резервної системи під новим керівництвом. Водночас у вівторок, 19 травня, виповниться 80 днів війни в Ірані, однак ознак потенційної угоди досі немає.

Економічні події 18–22 травня

Публікація макроекономічних даних стартує у вівторок зі звіту про незавершені продажі житла у США, після чого вийдуть дані ADP щодо змін зайнятості. Обидва показники дають більше розуміння ситуації на ринку житла та праці — ключових для стабільності економіки.

У середу, 20 травня, оприлюднять протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), який міститиме деталі квітневої зустрічі центробанку та може дати сигнали щодо майбутніх рішень стосовно відсоткових ставок.

У четвер, 21 травня, вийдуть нові дані щодо ринку нерухомості, виробничий індекс Філадельфії за травень та статистика заявок на допомогу з безробіття. А в п’ятницю, 22 травня, очікуються травневі звіти Мічиганського університету щодо споживчих настроїв та очікувань.

Також читайте: Трамп додав Coinbase та біткоїн-акції до свого портфеля

Окрім макроекономіки, увага ринків, імовірно, буде прикута до квартальної звітності Nvidia, яка вже стала своєрідним барометром для всієї індустрії штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг підвищив прогнози щодо флагманських чипів Nvidia, а акції компанії зросли приблизно на 20% від початку року. Аналітики TD Cowen очікують, що Nvidia перевищить власний прогноз квартального виторгу приблизно на $1–2 млрд.

Це може підтримати AI-альткоїни на тлі подальшого розширення індустрії. Водночас президент США Дональд Трамп заявив Ірану, що «час спливає» для укладання угоди. На цьому тлі ціни на нафту підскочили до $108 за барель, а крипторинок обвалився.

Ситуація на крипторинку

Сукупна капіталізація крипторинку за вихідні скоротилася приблизно на $130 млрд — до тритижневого мінімуму в $2,64 трлн у понеділок вранці. Це сталося попри просування законопроєкту Clarity Act у Сенаті.

Біткоїн очолив падіння: актив опустився нижче $77 000, повністю нівелювавши зростання цього місяця. У ширшій перспективі Біткоїн усе ще перебуває у фазі консолідації та торгується у боковику з початку лютого.

Ethereum традиційно повторив динаміку «старшого брата»: актив подешевшав на 2,4% за добу та відкотився до $2 100 — найнижчого рівня з 7 квітня. Втрати серед альткоїнів були відносно помірними, за винятком Hyperliquid та Zcash, які продовжили зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Біткоїн формує «золотий хрест» уперше з 2023: чи чекати ралі

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
У світі масово демонтують криптовалютні банкомати 18.05.2026

У світі масово демонтують криптовалютні банкомати
Скільки викрали криптохакери у квітні 18.05.2026

Скільки викрали криптохакери у квітні
Трамп додав Coinbase та біткоїн-акції до свого портфеля 18.05.2026

Трамп додав Coinbase та біткоїн-акції до свого портфеля
Біткоїн може зрости до $90 000 — криптоексперт 17.05.2026

Біткоїн може зрости до $90 000 — криптоексперт
ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років 15.05.2026

ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років
Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти 14.05.2026

Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
18.05.2026  20:50

Землю накрила нова хвиля магнітних бур

 18.05.2026  19:30

Названо, скільки заробила Укрпошта у 2026

 18.05.2026  18:50

Учені виявили мікропластик у міському повітрі

 18.05.2026  18:10

Хто та скільки грошей вніс на заставу для Єрмака

 18.05.2026  17:30

У світі масово демонтують криптовалютні банкомати

 18.05.2026  16:50

Кійосакі назвав два ключові активи для кожного інвестора

 18.05.2026  16:10

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.