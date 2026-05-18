Деякі міста планети можуть раптово піти під воду — учені

Підвищення рівня моря може виявитися значно небезпечнішим для прибережних міст і екосистем, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що проблема полягає не лише у поступовому зростанні рівня океану через зміну клімату, а й у посиленні сезонних коливань води, які здатні різко змінювати умови на узбережжях

Йдеться про природний цикл, коли в одні місяці рівень моря стає вищим, а в інші — нижчим. Такі зміни формуються під впливом температури, вітрів та океанічних течій. Однак тепер науковці фіксують, що різниця між сезонними максимумами та мінімумами стрімко збільшується в багатьох регіонах світу.

Дослідження провели кліматологи з Утрехтського університету, Університету Антверпена та нідерландських морських інститутів. Вони дійшли висновку, що сезонні коливання рівня моря можуть мати для прибережних територій не менш серйозні наслідки, ніж саме глобальне підвищення океану.

«Ці сезонні зміни відбуваються значно швидше, ніж середнє підвищення рівня моря, а це означає, що вони можуть мати несподівано великий вплив на прибережні екосистеми», — пояснив кліматолог Тім Германс.

Науковці створили математичну модель, яка показала: навіть незначне збільшення сезонної амплітуди може різко змінити частоту та тривалість затоплення прибережних зон.

Наприклад, території, які зараз залишаються під водою лише кілька годин під час припливу, у майбутньому можуть бути затопленими днями або навіть тижнями. Особливо небезпечним це може стати для низинних прибережних міст, солончаків та заболочених територій.

Також читайте: До Землі наближається величезний астероїд — вчені

Найбільший ризик дослідники бачать у регіонах із невеликим припливним діапазоном — там, де різниця між припливом і відпливом і без того мінімальна. Одним із таких прикладів є Середземне море, де рівень води щодня змінюється лише на кілька сантиметрів.

У таких умовах навіть невелике посилення сезонних коливань може призвести до того, що частина узбереж залишатиметься затопленою протягом тривалого часу або, навпаки, пересихатиме.

Під загрозою опиняються не лише міста, а й цілі екосистеми. Морські трави, мідії, солончаки та інші організми існують у дуже вузькому балансі між сухими та вологими періодами. Якщо цей ритм порушується, екосистеми починають деградувати.

Дослідники попереджають: тривале затоплення призводить до нестачі кисню в донних відкладеннях, що загрожує молюскам, червам і мікроорганізмам. Водночас надмірне висихання може буквально знищувати рослини та прибережних мешканців через перегрів і втрату вологи.

Окрему проблему створює те, що більшість сучасних планів захисту узбережжя враховують лише середній прогнозований рівень моря до 2050 або 2100 року. Сезонні зміни між цими періодами здебільшого не аналізуються.

На думку авторів дослідження, це може стати критичною помилкою. Вони вважають, що ще до того, як глобальне підвищення рівня океану стане катастрофічним, посилення сезонних коливань уже здатне змінити карту прибережних територій та прискорити затоплення окремих регіонів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Супер Ель-Ніньйо може повторитися: людству загрожують посухи й голод

Земля розколюється: учені виявили ознаки нового тектонічного розлому

Земля проходить крізь уламки древньої зорі

Джерело: Earth.