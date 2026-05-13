Земля проходить крізь уламки древньої зорі

13.05.2026 19:30
Микола Деркач

Вчені знайшли в антарктичному льоді ізотоп заліза, який міг утворитися лише внаслідок космічної події — наприклад, вибуху наднової. Це відкриття свідчить, що Земля, ймовірно, протягом десятків тисяч років проходила через міжзоряну хмару пилу від наднової, а рідкісні ізотопи заліза осідали в антарктичному льоді та зберігалися там тисячоліттями

Фото: freepik.com

За відкриттям пилу від мертвої зорі стоїть команда вчених під керівництвом ядерного астрофізика Домініка Колля з німецького центру Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Виявлене у льодових кернах залізо-60 (так назвали знахідку), за оцінками дослідників, має вік від 40 тис. до 81 тис. років.

Антарктичний льодовиковий щит фактично став архівом історії Землі. Він формувався понад 35 млн років, тому кожен шар льоду містить частинки з різних етапів існування планети. Вчені бурять товщу льоду та витягують вертикальні циліндри, які дозволяють відстежувати зміни атмосфери протягом мільйонів років. Результати дослідження опубліковані в журналі Physical Review Letters.

Зв’язок із залізом-60

Залізо-60 не утворюється природним шляхом на Землі — для його появи потрібні екстремальні умови, зокрема вибухи наднових. Дослідники припускають, що певна кількість цього ізотопу потрапила на Землю ще під час формування планети 4,5 млрд років тому. Однак період напіврозпаду заліза-60 становить лише 2,6 млн років, тож увесь первинний запас мав би зникнути приблизно за 15 млн років.

Це означає, що нове відкриття пов’язане з набагато пізнішою космічною подією. Вчені зазначають, що наявність заліза-60 в океанічних відкладеннях та снігових шарах натякає на те, що Земля проходила через залишки наднової. Ба більше, не виключено, що Сонячна система досі рухається крізь цю область космічного пилу.

Що показало дослідження

Команда Колля зібрала 295 кг антарктичного льоду та проаналізувала зразки на наявність атомів заліза-60. Для цього лід розтопили та підрахували кількість ізотопів.

Дослідники виявили підвищену концентрацію заліза-60, частину якої можна пояснити впливом космічних променів, що постійно бомбардують Землю. Однак особливу увагу привернув вміст заліза-60 у льодових шарах віком у десятки тисяч років.

Його концентрація виявилася значно нижчою, ніж у снігу останніх десятиліть. Науковці пояснюють це тим, що Сонячна система зараз проходить через регіон під назвою Local Interstellar Cloud — локальну міжзоряну хмару, яка складається з газу, пилу та плазми. Вважається, що вона утворилася після вибуху наднової, тому космічний пил із цієї хмари, ймовірно, досі осідає на Землі.

За матеріалами wionews.com.

