Знайдено планети, що ламають закони астрономії

Астрономи виявили рідкісну систему з двох планет, яка ставить під сумнів сучасні теорії формування космічних тіл. Йдеться про пару екзопланет за 190 світлових років від Землі, які, за словами дослідників, теоретично не повинні існувати разом

У системі навколо зорі TOI-1130 обертаються так званий «гарячий Юпітер» та менша планета класу mini-Neptune. Проблема в тому, що гарячі Юпітери зазвичай не мають сусідів поблизу: через свою величезну масу вони буквально «викидають» інші планети зі своїх орбіт.

Однак у цьому випадку менша планета не лише залишилася поруч, а й продовжує стабільно обертатися ближче до зорі, ніж її масивний компаньйон. Це змусило вчених шукати пояснення, як така система взагалі могла сформуватися.

Дослідники з MIT використали космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб проаналізувати атмосферу mini-Neptune TOI-1130b. Спостереження показали, що атмосфера планети містить водяну пару, вуглекислий газ, діоксид сірки та сліди метану.

Саме це й стало головною загадкою. За чинними моделями, планети, які формуються так близько до своїх зірок, повинні мати легкі атмосфери з водню та гелію. Натомість TOI-1130b має «важку» атмосферу, характерну для об’єктів, що виникли далеко від зорі — у холодних регіонах системи.

Науковці припускають, що обидві планети сформувалися за так званою «лінією морозу» — ділянкою, де вода перетворюється на лід. Там вони накопичили багаті на леткі речовини атмосфери, після чого поступово мігрували ближче до своєї зорі.

Вчені зазначають, що це перший випадок, коли атмосферу mini-Neptune вдалося дослідити всередині орбіти гарячого Юпітера. Відкриття може змусити астрономів переглянути уявлення про те, як народжуються та еволюціонують планетні системи.

«Це одна з найрідкісніших архітектур планетних систем, які коли-небудь знаходили астрономи», — заявив один з авторів дослідження Саугата Барат.

За матеріалами scitechdaily.com.