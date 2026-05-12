Знайдено планети, що ламають закони астрономії

12.05.2026 19:30
Микола Деркач

Астрономи виявили рідкісну систему з двох планет, яка ставить під сумнів сучасні теорії формування космічних тіл. Йдеться про пару екзопланет за 190 світлових років від Землі, які, за словами дослідників, теоретично не повинні існувати разом

Фото: magnific.com

У системі навколо зорі TOI-1130 обертаються так званий «гарячий Юпітер» та менша планета класу mini-Neptune. Проблема в тому, що гарячі Юпітери зазвичай не мають сусідів поблизу: через свою величезну масу вони буквально «викидають» інші планети зі своїх орбіт.

Однак у цьому випадку менша планета не лише залишилася поруч, а й продовжує стабільно обертатися ближче до зорі, ніж її масивний компаньйон. Це змусило вчених шукати пояснення, як така система взагалі могла сформуватися.

Дослідники з MIT використали космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб проаналізувати атмосферу mini-Neptune TOI-1130b. Спостереження показали, що атмосфера планети містить водяну пару, вуглекислий газ, діоксид сірки та сліди метану.

Саме це й стало головною загадкою. За чинними моделями, планети, які формуються так близько до своїх зірок, повинні мати легкі атмосфери з водню та гелію. Натомість TOI-1130b має «важку» атмосферу, характерну для об’єктів, що виникли далеко від зорі — у холодних регіонах системи.

Науковці припускають, що обидві планети сформувалися за так званою «лінією морозу» — ділянкою, де вода перетворюється на лід. Там вони накопичили багаті на леткі речовини атмосфери, після чого поступово мігрували ближче до своєї зорі.

Вчені зазначають, що це перший випадок, коли атмосферу mini-Neptune вдалося дослідити всередині орбіти гарячого Юпітера. Відкриття може змусити астрономів переглянути уявлення про те, як народжуються та еволюціонують планетні системи.

«Це одна з найрідкісніших архітектур планетних систем, які коли-небудь знаходили астрономи», — заявив один з авторів дослідження Саугата Барат.

За матеріалами scitechdaily.com.

