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В Україні змінюють стандарти бензину: чи зростуть ціни

03.06.2026 18:10
Микола Деркач

Із 1 липня 2026 року в Україні почнуть діяти нові вимоги до бензину — до його складу обов’язково додаватимуть не менше 7% біоетанолу

В Україні змінюють стандарти бензину: чи зростуть ціни

Фото: freepik.com

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Через нововведення на заправках водії дедалі частіше бачитимуть позначення E10 замість звичних маркувань. Водночас у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства запевняють, що нововведення не вплине на вартість бензину.

«Біоетанол виробляється в Україні, що дозволяє мінімізувати логістичні витрати та забезпечити доступну собівартість бензину. Загалом використання біоетанолу є звичною практикою для країн Європейського Союзу, а український автопарк переважно готовий до таких змін. Абсолютна більшість автомобілістів може бути спокійна за технічний стан свого транспорту. Двигуни, випущені після 2000 року, вже адаптовані до використання бензину з часткою біоетанолу», – наголосив Тарас Висоцький.

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За його словами, частина мереж АЗС уже продає бензин із біоетанолом без підвищення цін, а в окремих випадках таке пальне навіть коштує дешевше за традиційний бензин.

Попри побоювання щодо можливого впливу нових вимог на аграрний сектор та продовольчий ринок, у міністерстві вважають такі ризики перебільшеними.

«Для виробництва необхідного Україні обсягу біоетанолу – близько 200-300 тисяч тонн на рік – потрібно орієнтовно 600-800 тисяч тонн кукурудзи. Водночас Україна щороку вирощує близько 30 мільйонів тонн цієї культури. Тому це не вплине на продовольчу безпеку. Навпаки, в процесі виробництва біоетанолу отримуються цінні високобілкові корми, що збільшує доступ до протеїнів для тваринництва та сприяє здешевленню виробництва м’яса», – зазначив Тарас Висоцький.

Він також підкреслив, що нові правила не створять додаткових труднощів для аграріїв, оскільки сільськогосподарська техніка переважно використовує дизельне пальне.

Крім того, Україна розглядає виробництво біоетанолу як перспективний експортний напрям.

«Україна розглядає біоетанол як перспективний експортний напрям. Сьогодні виробничі потужності вже дозволяють виготовляти щонайменше вдвічі більше  біоетанолу, ніж внутрішній попит. Це важлива експортно орієнтована продукція, і ми бачимо значний потенціал для розвитку цього ринку», – підсумував Тарас Висоцький.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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