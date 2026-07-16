Сергій Корецький став новим прем’єр-міністром України: що про нього відомо

Верховна Рада України 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів. Кандидатуру очільника уряду до парламенту вніс Президент України Володимир Зеленський

До призначення Корецький очолював НАК «Нафтогаз України». Президент, представляючи кандидата, наголосив, що його багаторічний досвід роботи в енергетичній сфері є особливо важливим для підготовки країни до чергового опалювального сезону та забезпечення стабільності критичної інфраструктури в умовах війни.

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Він здобув освіту в Луцькому державному технічному університеті, а також навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі. Понад два десятиліття працює у паливно-енергетичному секторі та корпоративному управлінні.

Кар’єру Корецький розпочав у паливному холдингу «Континіум», де пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора. Згодом керував мережею автозаправних комплексів WOG, а у 2022 році очолив державні компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта». У травні 2025 року його призначили головою правління НАК «Нафтогаз України».

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За час роботи в державному секторі Корецький займався реформуванням енергетичних підприємств, підвищенням ефективності їхньої роботи та реалізацією проєктів із розвитку газовидобутку та забезпечення енергетичної стійкості країни. Саме цей управлінський досвід став одним із ключових аргументів на користь його призначення на посаду глави уряду.

Після призначення перед новим прем’єр-міністром стоятимуть завдання із забезпечення стабільної роботи економіки в умовах війни, підготовки до осінньо-зимового періоду, координації міжнародної допомоги та реалізації урядових реформ. Серед пріоритетів також називають підтримку енергетичної безпеки, розвиток оборонно-промислового комплексу та відновлення країни.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що призначення Сергія Корецького стало одним із найважливіших кадрових рішень року для українського уряду. Від ефективності нового Кабінету Міністрів значною мірою залежатиме реалізація економічних реформ, взаємодія з міжнародними партнерами та забезпечення фінансової стійкості держави в умовах повномасштабної війни.

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Джерела: en.wikipedia.org; hromadske.ua; youtube.com.