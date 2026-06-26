АМКУ дозволив Crédit Agricole придбати банк «Львів»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл «Креді Агріколь Україна» на набуття контролю над банком «Львів». Відповідне рішення регулятор ухвалив 25 червня 2026 року

Угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу банку «Львів» «Креді Агріколь» підписав ще 11 березня 2026 року. Сума угоди не розголошувалася, проте за оцінками Forbes Ukraine вартість банку могла становити приблизно $41,8 млн — це базувалося на коефіцієнті 1,2 до регулятивного капіталу установи, тоді як інші потенційні покупці пропонували нижчий мультиплікатор.

Зацікавленість Креді Агріколь саме регіональним банком пояснюється чіткою бізнес-логікою: за словами фінансового директора Креді Агріколь Віталія Кучера, компанія розраховує використати регіональний досвід банку «Львів» для розвитку сегмента малого та середнього бізнесу з фокусом на агросектор по всій Україні.

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Контроль над банком «Львів» дозволяє «Креді Агріколь» зміцнити свої позиції в Західній Україні та водночас посилити присутність у сегменті малого й середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі. Банк «Львів» має понад 37 тисяч роздрібних клієнтів та кілька тисяч клієнтів МСБ, зокрема серед сільськогосподарських компаній.

Очікується, що об’єднання активів двох банків дозволить «Креді Агріколь» увійти до першої десятки найбільших банків України, витіснивши з цієї позиції «ОТП Банк». «Креді Агріколь Банк» засновано в 1993 році, його єдиним акціонером є французька група Credit Agricole S.A. За даними НБУ, станом на 1 травня 2026 року банк посідав 11-те місце за обсягом активів (135,98 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків країни. Банк «Львів», натомість, перебував на 24-й позиції з активами 18,89 млрд грн.

Завершення угоди раніше також залежало від отримання дозволу від Національного банку України — цей дозвіл регулятор уже надав. Остаточне завершення трансакції очікується до середини 2026 року.

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Джерела: Економічна правда, LIGA.net.