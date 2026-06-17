НБУ оновив перелік системно важливих банків України

Нацбанк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 16 установ, що були в цьому переліку у 2025 році.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Таким чином, у переліку системно важливих банків залишаються такі установи:
- АТ «А-БАНК»;
- АТ «Ідея Банк»;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
- АТ «КРЕДОБАНК»;
- АТ «ОТП БАНК»;
- АТ «Ощадбанк»;
- АБ «Південний»;
- АТ КБ «ПриватБанк»;
- АТ «ПУМБ»;
- АТ «Райффайзен Банк»;
- АТ «Сенс Банк»;
- АТ «ТАСКОМБАНК»;
- АБ «УКРГАЗБАНК»;
- АТ «Укрексімбанк»;
- АТ «УКРСИББАНК»;
- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Редакція PSM7 звертає увагу, що цей перелік не змінився: минулого року регулятор оприлюднив аналогічний список.
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Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року №178-рш «Про визначення системно важливих банків».
Зазначений перелік системно важливих банків використовуватиметься під час здійснення банківського нагляду.
Довідково
Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними станом на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 року №863 (зі змінами).
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