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НБУ оновив перелік системно важливих банків України

17.06.2026 10:10
Микола Деркач

Нацбанк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 16 установ, що були в цьому переліку у 2025 році.

НБУ оновив перелік системно важливих банків України

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таким чином, у переліку системно важливих банків залишаються такі установи:

  • АТ «А-БАНК»;
  • АТ «Ідея Банк»;
  • АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
  • АТ «КРЕДОБАНК»;
  • АТ «ОТП БАНК»;
  • АТ «Ощадбанк»;
  • АБ «Південний»;
  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «Сенс Банк»;
  • АТ «ТАСКОМБАНК»;
  • АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АТ «УКРСИББАНК»;
  • АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Редакція PSM7 звертає увагу, що цей перелік не змінився: минулого року регулятор оприлюднив аналогічний список.

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Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року №178-рш «Про визначення системно важливих банків».

Зазначений перелік системно важливих банків використовуватиметься під час здійснення банківського нагляду.

Довідково

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними станом на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 року №863 (зі змінами).

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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