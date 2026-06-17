НБУ оновив перелік системно важливих банків України

Нацбанк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 16 установ, що були в цьому переліку у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таким чином, у переліку системно важливих банків залишаються такі установи:

АТ «А-БАНК»;

АТ «Ідея Банк»;

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

АТ «КРЕДОБАНК»;

АТ «ОТП БАНК»;

АТ «Ощадбанк»;

АБ «Південний»;

АТ КБ «ПриватБанк»;

АТ «ПУМБ»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «Сенс Банк»;

АТ «ТАСКОМБАНК»;

АБ «УКРГАЗБАНК»;

АТ «Укрексімбанк»;

АТ «УКРСИББАНК»;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Редакція PSM7 звертає увагу, що цей перелік не змінився: минулого року регулятор оприлюднив аналогічний список.

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Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року №178-рш «Про визначення системно важливих банків».

Зазначений перелік системно важливих банків використовуватиметься під час здійснення банківського нагляду.

Довідково

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними станом на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 року №863 (зі змінами).

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