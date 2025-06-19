НБУ оновив перелік системно важливих банків

Національний банк України (НБУ) за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк»
В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:
- АТ «А-БАНК»;
- АТ «Ідея Банк»;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
- АТ «КРЕДОБАНК”;
- АТ «ОТП БАНК»;
- АТ «Ощадбанк»;
- АБ «Південний»;
- АТ КБ «ПриватБанк»;
- АТ «ПУМБ»;
- АТ «Райффайзен Банк»;
- АТ «СЕНС БАНК»;
- АТ «ТАСКОМБАНК»;
- АБ «УКРГАЗБАНК»;
- АТ «Укрексімбанк»;
- АТ «УКРСИББАНК»;
- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 17 червня 2025 року №198-рш «Про визначення системно важливих банків».
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Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами)
Нагадаємо, що НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність. З огляду на історично високі ключові показники стійкості – достатність капіталу, ліквідність, прибутковість та якість кредитів – банки дедалі більше кредитували бізнес і населення, інтенсивно конкуруючи за якісних позичальників та поліпшуючи умови кредитування.
Раніше ми писали, як змінився небанківський ринок у травні. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60
Крім того, НБУ хоче змінити вимоги до деяких фінустанов. Запропоновані вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з доступу до інформації про рахунки та ініціювання платіжних операцій. Важливо, що банки не підпадають під дію цього Положення.
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Джерело: НБУ.