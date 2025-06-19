НБУ оновив перелік системно важливих банків

Національний банк України (НБУ) за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк»

В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:

АТ «А-БАНК»;

АТ «Ідея Банк»;

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

АТ «КРЕДОБАНК”;

АТ «ОТП БАНК»;

АТ «Ощадбанк»;

АБ «Південний»;

АТ КБ «ПриватБанк»;

АТ «ПУМБ»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «СЕНС БАНК»;

АТ «ТАСКОМБАНК»;

АБ «УКРГАЗБАНК»;

АТ «Укрексімбанк»;

АТ «УКРСИББАНК»;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 17 червня 2025 року №198-рш «Про визначення системно важливих банків».

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Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами)

Нагадаємо, що НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність. З огляду на історично високі ключові показники стійкості – достатність капіталу, ліквідність, прибутковість та якість кредитів – банки дедалі більше кредитували бізнес і населення, інтенсивно конкуруючи за якісних позичальників та поліпшуючи умови кредитування.

Раніше ми писали, як змінився небанківський ринок у травні. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60

Крім того, НБУ хоче змінити вимоги до деяких фінустанов. Запропоновані вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з доступу до інформації про рахунки та ініціювання платіжних операцій. Важливо, що банки не підпадають під дію цього Положення.

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Джерело: НБУ.