close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновив перелік системно важливих банків

19.06.2025 10:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк»

НБУ оновив перелік системно важливих банків

НБУ оновив перелік системно важливих банків Фото: bank.gov.ua

В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:

  • АТ «А-БАНК»;
  • АТ «Ідея Банк»;
  • АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
  • АТ «КРЕДОБАНК”;
  • АТ «ОТП БАНК»;
  • АТ «Ощадбанк»;
  • АБ «Південний»;
  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «СЕНС БАНК»;
  • АТ «ТАСКОМБАНК»;
  • АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АТ «УКРСИББАНК»;
  • АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 17 червня 2025 року №198-рш «Про визначення системно важливих банків».

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня  відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами)

Нагадаємо, що НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність. З огляду на історично високі ключові показники стійкості – достатність капіталу, ліквідність, прибутковість та якість кредитів – банки дедалі більше кредитували бізнес і населення, інтенсивно конкуруючи за якісних позичальників та поліпшуючи умови кредитування.

Раніше ми писали, як змінився небанківський ринок у травні. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60

Крім того, НБУ хоче змінити вимоги до деяких фінустанов. Запропоновані вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з доступу до інформації про рахунки та ініціювання платіжних операцій. Важливо, що банки не підпадають під дію цього Положення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
НБУ застосував заходи впливу до 4 фінустанов 18.06.2025

НБУ застосував заходи впливу до 4 фінустанов
НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність 17.06.2025

НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність
НБУ хоче змінити вимоги до деяких фінустанов 17.06.2025

НБУ хоче змінити вимоги до деяких фінустанов
НБУ анулював ліцензії двом фінустановам 11.06.2025

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам
Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ 10.06.2025

Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  11:40

MakeUp запустив нову платформу: що там є

 Сьогодні  10:30

НБУ оновив перелік системно важливих банків

 18.06.2025  20:10

Яка галузь сплатила найбільше податків цього року

 18.06.2025  19:30

Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs

 18.06.2025  18:50

JPMorgan запустить власний депозитний токен

 18.06.2025  18:10

Скільки ПДВ відшкодувала держава платникам податків

 18.06.2025  17:30

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber