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НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність

17.06.2025 19:00
Микола Деркач
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З огляду на історично високі ключові показники стійкості – достатність капіталу, ліквідність, прибутковість та якість кредитів – банки дедалі більше кредитували бізнес і населення, інтенсивно конкуруючи за якісних позичальників та поліпшуючи умови кредитування

НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність

Фото: bank.gov.ua

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, передає пресслужба НБУ.

Головні висновки Звіту.

1️. Банки дедалі швидше нарощують кредитування бізнесу та населення. У квітні річні темпи приросту чистого гривневого портфеля кредитів домогосподарствам та підприємствам сягнули 34% та 29% відповідно, тож зростає проникнення кредитів відносно ВВП.

2️. Частка субсидійованих кредитів у наданих гривневих позиках бізнесу вже становить менше третини, натомість в іпотечному сегменті кредити з державною підтримкою перевищують 95%. Подальше звуження фокусу державної підтримки кредитування підвищить її ефективність. Для розвитку іпотеки також необхідна низка інфраструктурних змін, що будуть відображені в Стратегії з розвитку іпотеки.

3️. Ринкові ставки за коштами бізнесу та населення зросли. Це стало відповіддю на цикл підвищення облікової ставки наприкінці минулого року та коригування операційного дизайну монетарної політики.

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4️. Рівень втрат банків від операційного ризику надалі залишається високим. Однак ці збитки скоротилися порівняно з першими роками повномасштабного вторгнення, тож НБУ може відкоригувати розрахунок потреби в капіталі на покриття операційного ризику відповідно до підходу ЄС.

5️. Триває щорічна оцінка стійкості та гармонізація з нормами ЄС. Перший етап оцінки стійкості, аналіз якості активів підтвердив у цілому належну оцінку банками кредитних ризиків. Триває стрес-тестування для оцінки стійкості банків до гіпотетичних зовнішніх шоків.

Наступні кроки у межах процесу гармонізації регулювання банків та небанківських фінустанов із нормами ЄС, що триває, ‒ впровадження коефіцієнта левериджу, нових вимог до покриття кредитних ризиків, складових ризику розрахунку, коригування кредитної оцінки.

Заплановане отримання від Єврокомісії статусу еквівалентності регуляцій сприятиме активнішому кредитуванню українськими дочірніми установами європейських банків. НБУ планує наблизитися до початку формального процесу оцінки еквівалентності протягом року.

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Рубрики: АналітикаБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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