У Румунії стартувала конференція UNCHAIN Fintech Festival — фоторепортаж

PaySpace Magazine зараз на UNCHAIN Fintech Festival у Румунії! Два дні глибоких дискусій про майбутнє фінансів у Центральній Європі — у фокусі agentic AI, нові scoring-моделі, кібербезпека, PSD3, DORA та розвиток цифрових платежів

17–18 червня 2025 року у стінах історичної Oradea Fortress відбувається UNCHAIN Fintech Festival — щорічна подія, яка стала платформою для міжгалузевої співпраці, масштабування ринків і посилення регіональної стійкості у Центрально-Східній Європі. Цього року фестиваль об’єднав понад 200 фінтех-компаній, 50+ комерційних банків, 10+ національних банків та регуляторів, а також 700 учасників, які шукають інновації, ідеї та партнерства.

У фокусі — інтеграція фінтеху в традиційні галузі

Цьогорічна програма вибудувана навколо ідеї, що фінансові інновації мають проникати в усі індустрії, які формують економіку — від ритейлу та агробізнесу до страхування й fleet-менеджменту. UNCHAIN просуває концепт Fintersections — дискусійний трек, що досліджує, як вбудовані фінанси (embedded finance) відкривають нові бізнес-моделі, утримують клієнтів і генерують додаткові джерела доходу.

Центральноєвропейський фінтех — менший за масштабами, але часто технологічніший та гнучкіший, ніж у Західній Європі. Яскравий приклад — польська система BLIK.

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Панелі, інсайти, об’єднання регіону

У перший день проходить сесія Payments Acceptance, на якій експерти з Румунії, Молдови, Туреччини та Португалії обговорюють трансформацію прийому платежів у регіоні. Це одна з ключових тем фестивалю — нарівні з інноваціями у сфері PSD3 (третя Директива ЄС про платіжні послуги), DORA (законодавчий акт ЄС щодо цифрової стійкості), agentic AI (нове покоління автономного ШІ) та кібербезпеки.

Одне з важливих завдань UNCHAIN — укріплення зв’язків між фінтех-асоціаціями регіону, зокрема у рамках ініціативи Unchain CEE Fintech Tour. Саме ці команди формують національні делегації, беруть участь у панелях та відкривають нові можливості для кросбордер-співпраці.

«Майбутнє фінансів більше не ізольоване. Інтеграція цифрових фінансових рішень у традиційні індустрії стає ключовим рушієм зростання. UNCHAIN дає голос тим, хто переконаний: міжгалузева співпраця — це вже не вибір, а необхідність», — зазначає Александра Поллак, засновниця та CEO UNCHAIN.

Український фінтех — частина великої картини

Організатори наголошують: попри війну, українська фінтех-спільнота продовжує залишатися сильною та впливовою частиною регіонального ландшафту, а її голос — важливою складовою у формуванні майбутнього фінансів у CEE.

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