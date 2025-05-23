Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

Тема передачі інвестиційного портфеля у спадок, на жаль, часто ігнорується. Це стає причиною не лише серйозних юридичних проблем у спадкоємців або сімейних чвар, але й інколи призводить до повної втрати активів.

Щоб розібрати всі аспекти цієї теми, ми звернулися за коментарями до декількох експертів

Володимир Ситник, юрист Адвокатської компанії «Прайм» та КАС Group, у коментарі PaySpace Magazine пояснив, що спадкування, у цілому, це складний і багатогранний процес, що потребує ретельної підготовки, особливо коли йдеться про інвестиційний портфель. Він може включати в себе акції, облігації, частки у статутному капіталі товариств, паї в інвестиційних фондах чи навіть активи на закордонних біржах. Кожен із них має власні юридичні, економічні, процедурні тонкощі, які можуть створювати труднощі спадкоємцям.

Як зазначила адвокатка Вікторія Шавгулідзе, коли мова йде про криптовалюту чи інвестиційний портфель, більшість орієнтується на прибутковість, ризики, диверсифікацію. Але майже ніхто не планує, що буде з активами після його смерті. Це не найпопулярніша тема, але у випадку цифрових активів її ігнорування часто веде до втрати всього капіталу — безповоротно.

Один із прикладів — смерть CEO криптобіржі QuadrigaCX, який не передав нікому доступ до холодного гаманця. Близько $190 млн зависли назавжди. Але подібні історії трапляються не тільки з великими гравцями. У криптоспільноті Reddit не раз обговорювали випадки, коли родичі знаходили апаратний гаманець Ledger або папір із seed-фразою, не розуміючи, що це взагалі таке. Або ж не знаходили нічого — лише адресу з мільйонами, до яких уже ніхто не немає ключа.

Інший резонансний приклад — справу QuadrigaCX — привів Петро Білик, партнер практики технологій та інвестицій, керівник практики AI в юридичній компанії Juscutum.

«Після несподіваної смерті засновника біржі близько $190 млн у віртуальних активах стали назавжди недоступними через втрату приватних ключів. Подібні приклади підкреслюють критичну важливість ретельного планування спадщини та безпечного управління доступом до активів».

Адвокатка з цивільного та сімейного права Юридичної компанії PROCTOR Вікторія Костенко розповіла, що передача у спадок інвестпортфеля може супроводжуватися цілою низкою проблем, зокрема:

відсутність доступу до цифрових активів (якщо власник криптовалюти не залишив спадкоємцям ключі доступу, паролі або seed-фразу для відновлення доступу до гаманця);

відсутність чіткого регулювання криптосектору в Україні (зокрема, спадкове майно підлягає оцінці, а механізм оцінки криптовалют поки що не регламентований у нашій державі);

норми права, які регулюють процес спадкування, містяться зокрема і у Цивільному кодексі Україні, ЗУ «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій, але жодного алгоритму дій з цифровими активами, як спадковою масою, там не передбачено.

Які варіанти передачі інвестпортфеля існують та які кроки потрібно зробити, щоб у спадкоємців не виникло проблем при отриманні активів у спадок?

Як пояснила Вікторія Костенко, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті — це визначено статтею 1218 Цивільного кодексу України. І існує 2 способи отримати спадок — за заповітом і за законом.

Якщо є заповіт — тут все зрозуміло (спадкоємець розпорядився на випадок смерті) і порада — детально вказувати які активи передаються, їхнє місцезнаходження, всі ідентифікуючі ознаки, інструкції щодо доступу, повні дані про спадкоємця.

Якщо заповіту немає — спадкують найближчі родичі у порядку черговості визначеному Цивільним кодексом України, звертаючись до нотаріуса здебільшого. Всі спори щодо черговості, строків прийняття спадщини, відсутності документів на спадкове майно, спірні питання щодо цінних паперів, відсутності документів що підтверджують право власності вирішуються у судовому порядку.

«Відтак, акції успадковуються як об’єкти цивільних прав за загальним правилом одним із двох вищевказаних способів. І тут виникає питання, а що робити з цифровими активами, якщо ринок криптовалюти не врегульований в Україні на законодавчому рівні», — зазначила адвокатка з цивільного та сімейного права Юридичної компанії PROCTOR.

Володимир Ситник додав, що складання заповіту — найпростіший спосіб залишити портфель у спадок. Спадкоємцями можна призначити одну або кілька осіб, незалежно від наявності з ними сімейних, родинних зв’язків. Водночас варто врахувати право на обов’язкову частку у спадщині. Є певні категорії осіб, які успадковують частину спадщини незалежно від того, чи вони зазначені у заповіті.

«Так, згідно з українським законодавством до таких осіб належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. У разі наявності заповіту, до якого вони не включені, вони спадкуватимуть половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом», — зазначив юрист КАС Group.

Зі свого боку Петро Білик пояснив, що процедура успадкування передбачає дотримання встановлених законодавчих норм, зокрема Глави 84-87 Цивільного кодексу.

«В Україні віртуальні активи визнаються об’єктами цивільних прав згідно статтею 179-1 Цивільного кодексу України, на практиці це означає, що особа може розпоряджатися ними, так само як і будь-якими іншими активами, у тому числі передавати у спадок. Операції з цінними паперами передбачені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Під час спадкування корпоративних прав на компанії, треба враховувати корпоративне законодавство, як Закон України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю», — розповів у коментарі PSM партнер практики технологій та інвестицій, керівник практики AI в юридичній компанії Juscutum.

Вікторія Шавгулідзе також наголосила, що просте включення криптоактивів у заповіт без технічного супроводу — недостатнє. Необхідно фіксувати місце зберігання, доступ до ключів, інструкції для спадкоємців. В ідеалі — через довірену особу, мультипідпис, смарт-контракт або сервіс на кшталт Safe Haven.

«Для компаній та стартапів варто передбачити подібні сценарії ще на етапі оформлення корпоративних прав. Внутрішні документи мають визначати, що буде з часткою засновника у разі його смерті, хто отримає контроль, чи передбачено право викупу. Інакше навіть незначна частка може заблокувати діяльність компанії», — пояснила адвокатка.

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Як зазначили експерти, якщо активи зберігаються на криптобіржі, можна скористатися спеціальними пропозиціями, наприклад, інструментом Legacy Inheritance (Inheritance Appeal), у випадку Binance. Він дозволяє спадкоємцям подати запит безпосередньо через Customer Support у клієнтському порталі. Після ініціювання процедури спеціальна команда Binance перевіряє подані документи та підтверджує право спадкоємців.

«Спадкоємці у такому разі мають підготувати та завантажити нотаріально-засвідчений переклад з апостилем свідоцтва про смерть, нотаріально-засвідчений переклад свідоцтва про право на спадщину, нотаріально засвідчений паспорт. Як і з цінними паперами дані документи мають бути нотаріально засвідчені переклади документів та апостиль для забезпечення визнання в іноземній юрисдикції. Якщо юрисдикція реєстрації криптобіржі не є учасником Гаазької конвенції, потрібно буде пройти повну процедуру легалізації», — розповів Петро Білик.

Також можна розглянути варіанти передачі активів через траст або інші юридичні структури, які забезпечать безперервність управління активами після смерті власника, — пояснює Вікторія Костенко. Трасти — це переважно західна практика, це класичний інструмент планування спадщини в англосаксонських правових системах (наприклад, у Великобританії чи США).

В Україні трасти як окрема юридична форма не закріплені в законодавстві. Проте аналогічну функцію можна реалізувати іншими способами, наприклад через договір управління майном. Власник активів передає право управління певною особі (управителю), яка, за визначеними умовами, передає майно бенефіціарам — спадкоємцям. Такий договір може передбачати конкретні сценарії на випадок смерті.

«Є ще варіант заснування приватного підприємства або фонду. Власник створює юридичну особу, яка володіє інвестиційним портфелем. Через статут або корпоративний договір визначаються правила передачі прав на випадок його смерті, — додає адвокатка з цивільного та сімейного права Юридичної компанії PROCTOR. — Або ж використання іноземних трастів. Якщо в особи є доступ до іноземної юрисдикції (наприклад, громадянство або рахунок у банку), вона може створити траст за законами іншої країни. Такий інструмент надає більше гнучкості, але вимагає супроводу юристів, які розуміються як на українському, так і на міжнародному праві».

Чи потрібно платити податки зі спадщини у вигляді крипти чи акцій?

Як зазначила Вікторія Шавгулідзе, спадкування в Україні оподатковується відповідно до Податкового кодексу. Якщо і спадкодавець, і спадкоємець — резиденти України, то спадкоємці першого та другого ступеня спорідненості (діти, батьки, рідні брати/сестри, бабусі, дідусі, онуки) не сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

Інші спадкоємці (наприклад, друзі, цивільні партнери, колеги) сплачують 5% ПДФО та 5% військового збору. А якщо хоча б одна зі сторін — нерезидент, податкове навантаження зростає до 18% ПДФО + 5% військового збору. Причому відповідальність за обчислення і сплату податків повністю лежить на спадкоємцеві.

Петро Білик додав, що краще мати звіти оцінки активів, щоб нотаріус міг одразу визначити базу оподаткування та визначити, чи застосовується нульова або пільгова ставка.

«Складніше з активами, які знаходяться закордоном. Для прикладу, спадщина на американські активи (акції, ETF, готівка в доларах тощо) на понад $60 000 може оподатковуватися за ставкою 18-40 % залежно від розміру портфеля», — пояснив експерт.

За його словами, з метою законної оптимізації податкового навантаження варто займатися податковим планування, структурувати активи через фемілі офіси, трасти і окремі SPV компанії.

Поради експертів

Володимир Ситник розповів, що інвестори можуть звернути увагу на спадковий договір, як гнучкий інструмент, який дозволяє не лише чітко визначити долю майна, але й забезпечити виконання волі спадкодавця за його життя.

«Незважаючи на свою назву, спадковий договір є інститутом зобов’язального, а не спадкового права. Це угода, за якою одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження іншої сторони (відчужувача), а після його смерті набуває право власності на його майно», — пояснює юрист.

Простіше кажучи, власник майна вирішує, що має робити інша сторона (наприклад, доглядати його, фінансово підтримувати, виконувати певні доручення). Набувач погоджується виконувати ці умови та після смерті відчужувача майно переходить у його власність без стандартної процедури спадкування (без подання заяви нотаріусу про прийняття спадщини та очікування 6 місяців).

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Зі свого боку Вікторія Костенко у коментарі PSM зазначила:

«Уникнути судових спорів у майбутньому навряд чи вийде через відсутність правового регулювання питання, але щоб мінімізувати ризики, порада — йти на випередження і передавати інформацію про наявність криптовалюти за життя».

Тобто паролі, приватні ключі, seed-фрази, інформація про грошові операції, які здійснювалися за допомогою криптогаманців, інформація про біржі.

Вікторія Шавгулідзе додала, що якщо ви хочете, щоб ваша криптовалюта дісталася спадкоємцям, потрібно структурувати це як проєкт: описати активи, зафіксувати спосіб доступу, передбачити юридичний механізм передачі.

«Крипта — не банківський рахунок. Тут не буде довідки, відновлення паролю чи «служби підтримки». Якщо доступ втрачено — все. Тому просте написання ключа на папірці, схованій десь у книжці, — шлях до поразки», — наголосила адвокатка.

За словами Петра Білика, сучасний український інвестор володіє гібридним портфелем активів, який поєднує як токенізовані активи, так і частки в закордонних компаніях. Для гарантії безперебійної передачі такого капіталу наступному поколінню необхідно інтегрувати два взаємопов’язані блоки заходів, а саме чітку юридичну структуру та надійні технологічні процедури реалізації спадкових прав на віртуальні активи.

«По-перше, критично важливо оформити заповіт із врахуванням всіх класів активів, від нерухомості та депозитних рахунків до криптогаманців і цінних паперів. До заповіту варто додати довіреність із детальним переліком функцій уповноваженого (здійснення податкового планування, переоформлення корпоративних прав, виконання процедур)», — розповідає партнер практики технологій та інвестицій, керівник практики AI в юридичній компанії Juscutum.

По-друге, продовжив фахівець, для віртуальних активів слід передбачити впровадження технологічних механізмів спадкування: конфігурація мультипідписного гаманця з гнучким кворумом підписантів у часі. Кожен інструмент має супроводжуватися детальною документацією для того, як скористатися спадкоємцям після спрацювання смарт-контракту.

«Поєднання цих двох компонентів юридичної архітектури та вбудованих у цифрову основу процедури мінімізує ризики, скоротить час та гарантує, що кожен спадкоємець отримає своє законне право на капітал у найкоротші терміни. Чим раніше ви інтегрує ці рішення, тим нижчим буде ризик втрати активів», — пояснив Петро Білик.

Які норми спадкування криптовалют можуть з’явитися в Україні?

Адвокатка Вікторія Шавгулідзе розповіла, що з юридичного боку крипта в Україні залишається в сірій зоні. Закон «Про віртуальні активи» був ухвалений ще у 2021 році, але станом на 2025 рік так і не набув чинності, оскільки потребує узгодження з податковим законодавством.

Водночас саме цей закон потенційно може створити чіткі правила для спадкування цифрових активів. Зокрема, він встановлює, що:

право власності на віртуальний актив виникає у результаті створення активу, укладення чи виконання правочину, згідно з нормами закону або рішенням суду, і засвідчується володінням ключа;

алгоритми та функції блокчейн-систем можуть фіксувати умови набуття, передачі й обсяг прав на актив;

власник ключа є власником віртуального активу, крім випадків зберігання в третіх осіб або незаконного отримання;

у відсутність іншого рішення суду, володіння ключем є достатнім підтвердженням права власності;

право власності охоплює володіння, користування та розпорядження, включно з передачею;

всі ці дії фіксуються у системі забезпечення обороту віртуальних активів.

«Тобто, у майбутньому саме ці принципи можуть стати правовою основою для легітимної передачі крипти у спадок. Але поки закон не діє, такі активи передаються у загальному порядку спадкування — і кожен випадок потрібно опрацьовувати індивідуально з юристом», — додала Вікторія Шавгулідзе.

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Корпоративні права та цінні папери

За словами Петра Білика, успадкування акцій та корпоративних прав також включає певні юридичні формальності. Частки компанії можуть успадковуються без необхідності згоди інших учасників, однак в статуті ТОВ чи корпоративному договорі можуть бути інші положення, можуть вимагатися проведення загальних зборів учасників та змін до статуту. Також може бути передбачено, обов’язок продажу корпоративних прав у разі смерті учасника іншим учасникам, таким чином спадкоємець отримає вартість частки компанії, а не саму частку. Тож завчасно треба про це подумати, як учасникам ТОВ, так і спадкоємцям.

«З цінними паперами в Україні трохи простіше, вони успадковуються шляхом відкриття спадкової справи та переоформлення рахунку в депозитарній установі: спадкоємець подає свідоцтво про право на спадщину, копію договору про поділ спадкового майна (у разі наявності), паспорт, інформацію щодо реквізитів рахунку у цінних паперах спадкоємця, на який необхідно перевести права на акції, що спадкуються. Після чого реєстратор вносить зміни до депозитарію», — розповідає експерт Juscutum.

Він зазначив, що у багатьох українців відкриті рахунки в Interactive Brokers або і закордонних брокерів. Interactive Brokers пропонує функцію Transfer On Death (TOD), що дозволяє власнику акаунта автоматично передати активи призначеним бенефіціарам, але проблема у тому, що ця функція має обмеження, наприклад доступна лише для американських індивідуальних акаунтів. Для клієнтів із України (як і інших не американських резидентів) TOD-модуль недоступний, після смерті власника рахунок автоматично блокується до встановлення легального права спадкоємців.

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