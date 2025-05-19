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Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі

19.05.2025 18:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Нещодавно Bitcoin (BTC) у моменті зріс до $106,8 тис., і консолідувався на рівні близько $103 тис. Так, цифрова валюта обігнала Alphabet (NASDAQ: GOOGL), ставши шостим за ринковою капіталізацією активом у світі

Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі

Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі Фото: pexels.com

На момент написання матеріалу ринкова капіталізація Bitcoin становила $2,04 трлн, що трохи більше, ніж у Alphabet — $2,02 трлн.

Очолює глобальний рейтинг активів золото з капіталізацією $21,70 трлн, далі йдуть технологічні гіганти: Microsoft ($3,37 трлн), Nvidia ($3,30 трлн), Apple ($3,155 трлн) та Amazon ($2,182 трлн).

За останні 24 години ринкова капіталізація Bitcoin досягала піку в $2,11 трлн, коли ціна сягала $106 847, після чого короткочасно знизилась і стабілізувалася на рівні $103 146 — це падіння на 0,7% за добу.

Зростання Bitcoin та Alphabet

Хоча не було конкретного тригера для стрімкого зростання провідної монети майже до $107 тис., існує кілька факторів, які могли підштовхнути ціну вгору.

Зокрема, інвестори, ймовірно, розглядали Bitcoin як потенційну «тиху гавань» після зниження Moody’s кредитного рейтингу США, а також на тлі пом’якшення торговельної напруги.

Водночас спостерігається зростання капіталу в біткоїн-ETF. Дані показують, що за останній тиждень у спотові біткоїн-ETF, зареєстровані в США, надійшло $608 млн чистих інвестицій.

Alphabet також мала успішний тиждень: акції компанії зросли більш ніж на 5%, завершивши останню торгову сесію на рівні $167,43.

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Структурні відмінності між Bitcoin і Google

Втім, ці два активи належать до різних категорій. Alphabet — це технологічний гігант, що має реальні активи, включно з широким спектром сервісів, як-от Google Search, YouTube та хмарні обчислення.

На відміну від цього, Bitcoin — децентралізована цифрова валюта, яка існує виключно у віртуальному просторі та торгується цілодобово у всьому світі.

Ця структурна відмінність могла зіграти на користь Bitcoin, адже його стрибок відбувся у вихідні, коли традиційні фондові ринки були закриті.

Здатність Bitcoin торгуватися 24/7 дозволила йому скористатися інерцією ринку у вихідні, тоді як акції Alphabet залишалися без руху до понеділка.

Утім, з огляду на волатильність криптовалют, перевага Bitcoin над Google може виявитися короткочасною, адже на початку нового тижня цифрові активи вже зіштовхнулися з відтоком капіталу.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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