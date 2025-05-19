Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

Найменша одиниця Bitcoin — сатоші — раптово опинилася під загрозою після того, як генеральний директор Block Inc. Джек Дорсі публічно підтримав ідею відмовитися від неї

У неділю, 18 травня 2025 року, колишній CEO Twitter перепостив коментар користувача «grubles» і додав свою оцінку: «Сатоші надто заплутані для людей, які тільки знайомляться з екосистемою. Біти Біткоїна — краще, а просто Біткоїн — найкраще».

Втручання Дорсі було відповіддю на допис grubles, який зазначив: «Сатоші технічно є біткоїнами. Тож буде не помилкою просто припинити називати їх сатоші й знову почати називати біткоїнами».

Один із критиків відповів, що ця дискусія показує: «людям більше нема про що турбуватись…», на що Дорсі різко зауважив: «Я дуже стурбований тим, щоб Bitcoin став справжніми грошима. Він має ними стати».

Пропозиція скасувати сатоші як базову одиницю Bitcoin

У документі пропонується змінити стандарт, щоб найменша одиниця стала основною для відображення сум у біткоїнах, скасувавши звичне форматування з вісьмома знаками після коми та сам термін «сатоші». Внутрішньо нічого не зміниться: те, що зараз відоме як 1 BTC, буде відображатися як 100 000 000 біткоїнів, а гаманці зможуть пропонувати режим сумісності зі старим відображенням.

Карвальо стверджує, що використання лише цілих чисел спрощує навчання та інтерфейси, показуючи справжню природу протоколу: «Реєстр Bitcoin зберігає значення у вигляді цілих базових одиниць. Десяткова крапка — це лише людська абстракція». Прихильники кажуть, що відмова від десяткових знаків усуває психологічний бар’єр, який штовхає новачків до дешевших альткоїнів, і що цей крок більше нагадує «роздроблення акцій», а не знецінення валюти.

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Однак опір значний. Генеральний директор Swan Корі Кліппстен, директорка продуктів Byte Federal Мішель Віклі та консультантка Магдалена Гроновська попереджають, що збільшення видимої пропозиції з 21 мільйона до 2,1 квадрильйона «біткоїнів» може спричинити хаос.

«Люди розуміють, що таке центи в доларі — вони зрозуміють і сатоші в Біткоїні», — зазначила Мішель Віклі, а Гроновська побоюється, що деякі користувачі «можуть подумати, ніби Bitcoin раптово обвалився з приблизно $100 000 і що його пропозиція різко зросла».

Робін Лайнус, автор Bitcoin Virtual Machine (BVM), зауважив, що творець головної криптовалюти передбачав можливу зміну. У дописі на Bitcointalk від 6 лютого 2010 року Сатоші Накамото написав: «Якщо стане надто втомливо працювати з малими числами, ми можемо змінити, де відображається десяткова крапка… Та сама сума грошей, просто інше представлення».

Дискусії щодо деномінації не нові: у 2017 році Джиммі Сонг запропонував BIP 176 із використанням «бітів» (одна мільйонна BTC) як зручнішого формату, але Карвальо вважає це «нашаруванням десяткової системи» та «переміщенням складності, а не її усуненням».

Жодна критична зміна до консенсусу Bitcoin не впроваджувалась із часу м’якого форку Taproot у листопаді 2021 року. BIP 177 також вимагатиме лише змін інтерфейсу, а не самого протоколу — втім, для впровадження нової норми потрібне добровільне масове прийняття з боку гаманців, бірж і платіжних сервісів.

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