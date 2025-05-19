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Біткоїн досягне $130 000 до цієї дати — аналітик

19.05.2025 13:40
Ольга Деркач
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У той час як Біткоїн (BTC) закріплюється трохи нижче $105 000, аналітик виявив історичну тенденцію, яка може підняти флагманську криптовалюту до нового історичного максимуму в найближчі тижні

Біткоїн досягне $130 000 до цієї дати — аналітик

Біткоїн досягне $130 000 до цієї дати — аналітик Фото: chatgpt.com

З моменту падіння на початку квітня Біткоїн рухався по чіткій ступінчастій десятитисячній схемі схемі, спочатку пробивши позначку $74 000, потім $84 000, $94 000, а зараз консолідується біля позначки $104 000.

Цей послідовний розвиток свідчить про те, що кожен первинний рівень був протестований і прорваний, формуючи чітко визначений висхідний канал.

За словами відомого криптоаналітика TradingShot у пості на TradingView, ця формація свідчить про те, що Біткоїн торгується в межах висхідного каналу, що вказує на можливість подальшого зростання.

Якщо канал збережеться, наступними потенційними віхами будуть $114 000, $124 000 і, зрештою, $134 000 — ключова мета, яку TradingShot прогнозує на кінець червня або початок липня.

Однак бичача структура має свої ризики. Пробій нижче нижньої межі каналу може спровокувати різку корекцію з можливим повторним тестуванням підтримки в районі $94 000 або навіть $84 000.

Підсилюючи бичачі настрої, аналітик Алі Мартінес зазначив, що Біткоїн може досягти нового максимуму в районі $120 000 за умови, що він збереже підтримку вище $90 000.

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Аналіз Мартінеса ґрунтувався на показнику «Знищення днів кумулятивної вартості» (CVDD), який сигналізує про те, що Біткоїн зараз перебуває у фазі здорового накопичення. Історично цей показник визначав вершини і дно ринку, і поточна тенденція вказує на потенційну вершину в районі $120 000.

Згідно з графіком, Біткоїн зараз перебуває на завершальній стадії накопичення. CVDD становить $34 153, а основний опір — $124 088. Підтримка залишається на рівні $90 000, що збігається з ключовими психологічними і технічними рівнями.

Аналітики вважають, що актив може консолідуватися в рамках «бичачого прапора», що є продовженням моделі після сильного зростання з $74 400 до $105 900. Це ралі було спричинене ліквідацією маржі та сильним спотовим попитом, підкріпленим мільярдними надходженнями у BTC ETF.

На момент написання ціна Біткоїна становила $102 904, що приблизно на 0,6% нижче як на денному, так і на тижневому графіках.

Тим не менш, BTC залишається значно вище своєї 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $90 993 і 200-денної SMA на рівні $86 134, що посилює сильний бичачий імпульс.

Розрив між поточною ціною і цими ковзними середніми свідчить про те, що висхідний тренд залишається незмінним, навіть якщо відбудеться короткостроковий відкат.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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