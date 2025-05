Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що фіксована пропозиція Біткоїна (BTC) дає йому перевагу над золотом

На думку Кійосакі, обмеження емісії Біткоїна до 21 мільйона монет робить його більш надійним засобом збереження вартості порівняно з традиційними активами, такими як золото й срібло. Про це він написав у дописі на платформі X 7 травня.

WHY BITCOIN is a better asset than gold or silver:

One reason why I trust Bitcoin is there are only to ever be 21 million.

I own gold and silver mines and oil wells.

If the price of gold, silver, or oil goes up, I will simply mine or drill for more, expanding supply.

I…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 7, 2025