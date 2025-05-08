Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що фіксована пропозиція Біткоїна (BTC) дає йому перевагу над золотом

На думку Кійосакі, обмеження емісії Біткоїна до 21 мільйона монет робить його більш надійним засобом збереження вартості порівняно з традиційними активами, такими як золото й срібло. Про це він написав у дописі на платформі X 7 травня.

WHY BITCOIN is a better asset than gold or silver: One reason why I trust Bitcoin is there are only to ever be 21 million. I own gold and silver mines and oil wells. If the price of gold, silver, or oil goes up, I will simply mine or drill for more, expanding supply. I… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 7, 2025

Щоб підкріпити свою думку, Кійосакі послався на власний досвід інвестування в золото, срібло та нафту. Він пояснив, що жорстке обмеження пропозиції Біткоїна, закладене в коді, забезпечує передбачуваний дефіцит, тоді як пропозиція традиційних товарів може зростати у відповідь на підвищення цін.

Кійосакі зазначив, що зростання цін на сировинні товари зазвичай стимулює збільшення їхнього виробництва, що розмиває довгострокову цінність. У випадку з Біткоїном його пропозиція не може змінитися — незалежно від ціни.

«Одна з причин, чому я довіряю Біткоїну — це те, що в обігу буде лише 21 мільйон монет. Я володію шахтами з видобутку золота та срібла, а також нафтовими свердловинами. Якщо ціна на золото, срібло або нафту зросте, я просто видобуватиму більше — і збільшуватиму пропозицію», — пояснив він.

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Біткоїн і захист від маніпуляцій

Раніше Кійосакі вже підтримував ідею про те, що децентралізована природа Біткоїна робить його стійким до втручання з боку урядів або центральних банків.

Попри це, Кійосакі продовжує залишатися прихильником усіх трьох активів — Біткоїна, золота та срібла, вважаючи їх ефективними інструментами для збереження капіталу під час економічної кризи, про наближення якої він неодноразово попереджав.

Хоча Кійосакі прогнозує, що Біткоїн з часом може досягти $1 мільйона, останнім часом він став ще оптимістичнішим щодо срібла.

На його думку, білий метал може подвоїтися в ціні до 2026 року, адже після краху фондового ринку інвестори масово почнуть вкладатися в нього.

Оптимізм щодо срібла також пояснюється зростанням попиту в промисловості — зокрема в галузях сонячної енергетики, електромобілів, електроніки, озброєння, медичного обладнання та очищення води.

Серед альтернативних активів, які Кійосакі вважає перспективними, у 2025 році найсильнішу динаміку демонструє золото — інвестори шукають «тиху гавань» на тлі зростання напруженості у міжнародній торгівлі. Натомість Біткоїн переважно консолідується нижче позначки $100 000.

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За матеріалами finbold.com.