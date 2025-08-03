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Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти

03.08.2025 10:00
Микола Деркач

Ціни на продукти у країнах ЄС суттєво різняться — в одних державах за той самий кошик товарів доведеться заплатити в рази більше, ніж в інших. Наприклад, ціни на хліб, крупи та рибу виявилися найвищими у Данії, у той час, як найнижчі ціни на фрукти, овочі та картоплю — у Румунії

Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти

Фото: freepik.com

Люксембург став найдорожчою країною ЄС за продуктами харчування, а Фінляндія — за алкогольними напоями, згідно з останніми даними Eurostat.

У середньому їжа становить 16% витрат домогосподарств у країнах блоку, тоді як безалкогольні напої, алкоголь і тютюн — по 2% кожен.

Найнижчі ціни на продукти зафіксовані у Румунії. Безалкогольні напої найдешевші в Італії, а тютюн — у Болгарії.

Інфляція в ЄС починалася з рівня 0,1% у 2015 році, але за останні роки вона різко зросла — до 2,9% у 2021-му та рекордних 9,2% у 2022-му. У 2023 році цей показник знизився, але залишився вище рівня 2021 року — 6,4%. У 2024 році річна інфляція знову впала — до 2,6%. Найвищі річні темпи інфляції серед країн ЄС зафіксували в Румунії (5,8%), Бельгії (4,3%) та Хорватії (4%).

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Порівняння цін на основні товари

У 2024 році хліб і крупи, м’ясо, риба та молочні продукти становили у середньому 17%, 22%, 5% і 17% витрат домогосподарств на їжу відповідно.

Данія була найдорожчою країною для хліба та круп, а також для риби, тоді як Люксембург — для м’яса.

Ціни на молочні продукти, такі як молоко, сир і яйця, найвищі на Кіпрі.

Найнижчі ціни на молочні продукти спостерігалися у Словаччині, яка також є країною з найдешевшим м’ясом. Риба найдешевша в Румунії.

Підгрупи продуктів «олії та жири» і «фрукти, овочі та картопля» становили відповідно 4% і 22% витрат домогосподарств на продукти харчування.

Мальта є найдорожчою країною для олій та жирів, а Люксембург — для фруктів, овочів і картоплі.

Найдешевшою країною для олій та жирів стала Польща, а для фруктів, овочів і картоплі — Румунія.

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Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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