НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

За перше півріччя 2025 року з використанням Системи BankID Національного банку України (НБУ) користувачі здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій (зокрема, за II квартал 2025 року — 23,6 млн)

Це на 12,4 млн або на 32% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Порівняно з другим півріччям 2024 року зростання становило 3% (більше на 1,4 млн ідентифікацій).

Така динаміка зростання свідчить про стабільно високий попит на Систему BankID НБУ як на надійний та зручний інструмент дистанційного підтвердження особи для отримання онлайн-послуг як у державному, так і комерційному секторі.

«Сьогодні надавачі онлайн-послуг (і не тільки фінансових) дедалі частіше використовують інструменти підтвердження особи своїх користувачів. У цифровому світі це стає запорукою якісного сервісу. Ми бачимо, що Система Bank ID НБУ є одним із затребуваних інструментів на ринку дистанційних послуг. Отже, ми зі свого боку і далі працюємо над розширенням кола учасників системи, поліпшенням продуктів та підвищенням зручності для користувачів», — зазначила Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку.

За підсумками першого півріччя 2025 року Система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів – надавачів послуг.

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У першому півріччі 2025 року до системи приєдналися три нові абоненти:

фінансова компанія, яка надає послуги онлайн-кредитування;

платформа онлайн-запису до лікарів та на медичні консультації;

сервіс для надання послуг з ремонту, клінінгу та перевезень.

З 1 червня 2025 року Система BankID НБУ перейшла на нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом системи.

У зв’язку з цим:

абонент-ідентифікатор має ознайомлювати користувача з переліком даних, що передаватимуться, та назвою абонентського вузла до того, як він надасть згоду на передачу своїх даних;

встановлено обмеження на час дії посилання, за яким користувач переходить до платіжного застосунку банку;

оновлено вимоги до передачі та обробки даних, що містяться в електронній анкеті.

Відповідні зміни спрямовані на посилення безпеки, конфіденційності даних користувачів та підвищення прозорості взаємодії між абонентами.

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Джерело: НБУ.