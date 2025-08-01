close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

01.08.2025 10:00
Ольга Деркач

За перше півріччя 2025 року з використанням Системи BankID Національного банку України (НБУ) користувачі здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій (зокрема, за II квартал 2025 року — 23,6 млн)

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025 Фото: bank.gov.ua

Це на 12,4 млн або на 32% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Порівняно з другим півріччям 2024 року зростання становило 3% (більше на 1,4 млн ідентифікацій).

Така динаміка зростання свідчить про стабільно високий попит на Систему BankID НБУ як на надійний та зручний інструмент дистанційного підтвердження особи для отримання онлайн-послуг як у державному, так і комерційному секторі.

«Сьогодні надавачі онлайн-послуг (і не тільки фінансових) дедалі частіше використовують інструменти підтвердження особи своїх користувачів. У цифровому світі це стає запорукою якісного сервісу. Ми бачимо, що Система Bank ID НБУ є одним із затребуваних інструментів на ринку дистанційних послуг. Отже, ми зі свого боку і далі працюємо над розширенням кола учасників системи, поліпшенням продуктів та підвищенням зручності для користувачів», — зазначила Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку.

За підсумками першого півріччя 2025 року Система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів – надавачів послуг.

Цікаве по темі: Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ

У першому півріччі 2025 року до системи приєдналися три нові абоненти:

  • фінансова компанія, яка надає послуги онлайн-кредитування;
  • платформа онлайн-запису до лікарів та на медичні консультації;
  • сервіс для надання послуг з ремонту, клінінгу та перевезень.
НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025 Інфографіка: НБУ

З 1 червня 2025 року Система BankID НБУ перейшла на нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом системи.

У зв’язку з цим:

  • абонент-ідентифікатор має ознайомлювати користувача з переліком даних, що передаватимуться, та назвою абонентського вузла до того, як він надасть згоду на передачу своїх даних;
  • встановлено обмеження на час дії посилання, за яким користувач переходить до платіжного застосунку банку;
  • оновлено вимоги до передачі та обробки даних, що містяться в електронній анкеті.

Відповідні зміни спрямовані на посилення безпеки, конфіденційності даних користувачів та підвищення прозорості взаємодії між абонентами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ планує вилучити з обігу деякі монети

НБУ затвердив положення про відкритий банкінг в Україні

НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїНБУ
google news
Новини по темі
Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ 01.08.2025

Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ
Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ 01.08.2025

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ
Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ 31.07.2025

Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ
НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов 31.07.2025

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов
НБУ оштрафував фінустанову майже на 3 млн грн 30.07.2025

НБУ оштрафував фінустанову майже на 3 млн грн
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові 29.07.2025

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  16:30

Visa розширила підтримку стейблкоїнів для розрахунків

 Сьогодні  15:40

Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ

 Сьогодні  14:50

XRP обвалився нижче $3, втративши мільярди за ніч

 Сьогодні  14:00

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ

 Сьогодні  12:00

Microsoft стала другою компанією з капіталізацією понад $4 трлн

 Сьогодні  11:00

АМКУ дозволив UPG орендувати 47 АЗС групи «Приват»

 Сьогодні  10:00

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber