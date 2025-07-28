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НБУ затвердив положення про відкритий банкінг в Україні

28.07.2025 13:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) в межах упровадження відкритого банкінгу затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні

НБУ затвердив положення про відкритий банкінг в Україні

НБУ затвердив положення про відкритий банкінг в Україні Фото: bank.gov.ua

Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

Відкритий банкінг сприятиме розвитку фінтеху, інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та поліпшенню платіжних послуг. Також це наблизить Україну до приєднання до SEPA та вступу до ЄС.

Суб’єктами відкритого банкінгу є:

  • надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP): банки та небанківські надавачі платіжних послуг, у яких відкрито рахунки користувачів. Забезпечують стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступ до рахунків користувачів через спеціалізовані інтерфейси (АРІ);
  • сторонні надавачі платіжних послуг (PISP / AISP): банки та інші надавачі платіжних послуг, що отримали авторизацію на надання нефінансових платіжних послуг у Національному банку України. Надають нефінансові платіжні послуги користувачам;
  • користувачі: фізичні та юридичні особи. Надають надавачу платіжних послуг з обслуговування рахунку (ASPSP) згоду на доступ сторонніх надавачів платіжних послуг (PISP / AISP) до свого рахунку з метою отримання нефінансових послуг;
  • технологічні оператори платіжних послуг: юридичні особи, що отримали право на надання операційних, інформаційних та інших технологічних послуг у межах відкритого банкінгу. За потреби надавачі платіжних послуг можуть залучати технологічних операторів для забезпечення електронної взаємодії у відкритому банкінгу та обміну даними через спеціалізовані інтерфейси (API).

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Норми Положення

Норми Положення регулюватимуть відносини між суб’єктами відкритого банкінгу під час доступу PISP/AISP до рахунків користувачів і надання нефінансових платіжних послуг.

Зокрема, Положення визначає:

  • порядок та умови надання стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступу до рахунків користувачів, відкритих у надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP);
  • принципи взаємодії суб’єктів відкритого банкінгу;
  • умови надання нефінансових платіжних послуг користувачам;
  • порядок надання та відкликання згоди користувача;
  • принципи використання та класифікацію спеціалізованих інтерфейсів (API), які використовуються у відкритому банкінгу.

Положення про відкритий банкінг, затверджене постановою НБУ №80 від 25 липня 2025 року, набирає чинності 1 серпня. Упродовж п’яти місяців ASPSP мають узгодити свою діяльність з його вимогами. Впровадження відкритого банкінгу завершує імплементацію норм PSD2 та глави 4 розділу IV Закону «Про платіжні послуги», що також набирає чинності 1 серпня 2025 року.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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