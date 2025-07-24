НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики були ефективними.

Ставки за строковими гривневими депозитами та ОВДП зросли, відтак збільшився попит на ці інструменти, а чистий попит населення на валюту суттєво знизився порівняно з кінцем 2024 року – початком 2025 року. Це підтримало стійкість валютного ринку та обмежило ціновий тиск.

Враховуючи ці позитивні ефекти, сповільнення інфляції в червні, а також контрольованість інфляційних очікувань, Нацбанк не вбачає потреби в додаткових кроках із підвищення облікової ставки.

Однак, зважаючи на повільніше, ніж очікувалося, зниження інфляції та баланс ризиків для цінової динаміки (пов’язаних передусім із наслідками війни), НБУ наразі не бачить і простору для пом’якшення процентної політики.

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% є важливою передумовою для повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення.

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Водночас це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників.

Умови кредитування залишаються близькими до доковідного рівня і найдоступнішими з початку повномасштабної війни, а динаміка кредитування – жвавою (темпи зростання видачі чистих гривневих кредитів бізнесу впродовж останніх місяців становили близько 30% у річному вимірі).

«НБУ підтримуватиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики», — пояснили у пресслужбі регулятора.

Оновлений прогноз НБУ вже передбачає триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом.

Водночас НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом’якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Детальніше – за посиланням.

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