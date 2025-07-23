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Банки вперше за рік очікують поліпшення якості позик — опитування НБУ

23.07.2025 15:40
Микола Деркач

Банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення і вперше за рік очікують поліпшення якості позик

Банки вперше за рік очікують поліпшення якості позик — опитування НБУ

Фото: bank.gov.ua

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування, повідомила пресслужба регулятора.

За даними опитування, попит на кредити бізнесу у ІІ кварталі підвищився, зокрема на довгострокові позики та кредити великим підприємствам – вперше з початку повномасштабного вторгнення. Респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу в ІІІ кварталі.

Попит населення зріс як на іпотеку, так і на споживчі позики, і банки очікують продовження цього тренду.

Більшість банків оцінила боргове навантаження бізнесу як середнє. Водночас дещо знизилася частка фінустанов, що вважали закредитованість домогосподарств низькою.

Банки вперше з ІІІ кварталу 2024 року пом’якшили кредитні стандарти для бізнесу, передусім з огляду на підвищення конкуренції.

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Також банки п’ятий квартал поспіль пом’якшили кредитні стандарти для населення: за споживчими кредитами визначним фактором стала конкуренція між банками та з боку небанківських фінустанов, а для іпотеки – ліпші перспективи ринку нерухомості.

Респонденти планують і далі пом’якшувати кредитні стандарти для бізнесу та населення.

Рівень схвалення заявок дещо збільшився як для бізнесу, так і для домогосподарств. Банки послабили вимоги до застави за іпотекою і водночас збільшили розміри споживчих кредитів.

Респонденти відзначили помітне зростання кредитного ризику та певне збільшення операційного, натомість вперше за два роки не зафіксували посилення валютного ризику. У ІІІ кварталі прогнозується зростання валютного та кредитного ризиків, а також певне посилення ризику ліквідності.

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Рубрики: БанкиНовиниОпитуванняОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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