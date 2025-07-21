Скільки банкнот і монет на руках в українців — НБУ

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень)

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Отже, якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю.

Станом на 1 липня 2025 року у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень.

На одного жителя України станом на 1 липня 2025 року припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

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«Стосовно монет нагадаємо, що сьогодні у готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів – 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно)», — йдеться у повідомленні регулятора.

Розмінних монет маємо два номінали – це монети 10 та 50 копійок (27,5% та 9,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Якщо роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, то на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі.

Це зі свого боку впливає на обсяги підкріплення банків розмінними монетами. Адже завданням Національного банку є забезпечення зручності готівкових розрахунків громадян та бізнесу.

Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 2,2% та 0,2% відповідно порівняно з початком цього року.

Докладно вивчити динаміку всіх номіналів монет та банкнот в обігу можна на сайті НБУ.

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