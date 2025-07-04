Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

За останні кілька років низка фінансових компаній втратила можливість працювати на українському ринку — з різних причин: від звичайної невідповідності вимогам регулятора (НБУ або НКЦПФР) до серйозних правопорушень і навіть загроз національній безпеці. Деякі компанії були ліквідовані, інші — фактично усунені з ринку, попри формальне збереження ліцензії. Розглядаємо найгучніші кейси, що отримали найбільший розголос у ЗМІ

Далі ми ознайомимось зі справами компаній із різних сегментів фінансового сектору України: мікрокредитування, фінтеху, банківського сектору та ринку капіталу.

АТ «Айбокс Банк»

Працював на українському фінансовому ринку з 1993 року. Спочатку банк мав назву «Агрокомбанк», а ребрендинг відбувся у 2015 році. Установа надавала усі види банківських послуг як фізичним, так і юридичним особам. Зокрема, «Айбокс банк» зосереджував увагу на платіжних рішеннях для інтернет-комерції, сервісах миттєвих переказів і роботі з бізнесами з високим транзакційним навантаженням.

7 березня 2023 року Національний банк оприлюднив інформацію, що ліквідує Айбокс Банк, який, за твердженням СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ), сприяв гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків. Тіньовий прибуток банку, за даними правоохоронців, перевищує декілька мільярдів гривень.

Формальною підставою стали систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу: неналежна ідентифікація клієнтів, маніпуляції з MCC-кодами, обслуговування ризикових сегментів без належного контролю. Водночас банк залишався платоспроможним, тож ліквідація була не наслідком фінансових проблем, а санкцією за порушення регуляторних вимог.

Тривалість процедури ліквідації становить три роки – до березня 2026-го. За цей час Фонд виставить на продаж наявні активи фінустанови.

Також нещодавно, у травні 2025 року, з’явилася інформація, що детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області повідомили про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Трохи пізніше, у середині червня, суд заочно заарештував кількох директорів департаментів «Айбокс Банку», які підозрюються в міскодингу для нелегальних казино. Їх оголосили в розшук. Детективи БЕБ встановили, що банк відмив понад 5 млрд грн для нелегальних гемблінгових онлайн-закладів.

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Fondy

ТОВ «ФК «Елаєнс», відома під брендом Fondy, була одним із провідних українських небанківських платіжних провайдерів. Платформа, заснована у 2015 році, зареєстрована через австрійську V & A Holding GmbH (розмір частки становить 95%; директорка — Валерія Вагоровська) і отримала ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг.

За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ «ФК «Елаєнс» за січень-лютий 2024 року становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками. Водночас частка компанії у загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%.

30 квітня 2024 року Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» у платіжних системах на підставі постанови № 208, посилаючись на інформацію від правоохоронців, яка свідчила про ризики для національної безпеки. Зокрема, вказувалося на використання сервісу на тимчасово окупованих територіях, діяльність у рф до повномасштабного вторгнення і можливе використання Fondy для ухилення від оподаткування українськими компаніями. Регулятор також підтвердив, що звернувся до СБУ і отримав службові документи як доказ.

Валерія Вагоровська заявила, що рішення НБУ є «несправедливим та необґрунтованим», і закликала СБУ оприлюднити докази загроз, запевняючи, що Fondy не порушувала законів.

Багато сервісів (Uklon, Glovo тощо) відчули перебої з виплатами та переказами внаслідок блокування Fondy; компанії повідомляли про тимчасові незручності, але запевняли, що кошти клієнтів залишаються у безпеці.

Тоді журналісти PaySpace Magazine надіслали запит на коментар до НБУ.

«Підставою для прийняття рішення про скасування реєстрації ТОВ «ФК «Елаєнс» як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard стала інформація від СБУ (це передбачає Постанова №208). Отримані дані — це документи з грифом «Для службового користування», тому оприлюдненими вони бути не можуть», — відповіли в Нацбанку.

На початку травня Fondy анонсувала відшкодування коштів мерчантам.

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АТ «Українська біржа»

Це одна з провідних фондових бірж України, заснована 15 травня 2008 року в Києві. Основні акціонери – Dragon Capital, UNIVER Investment Group та Freedom Finance, а очолює біржу Артемій Єршов. Біржа забезпечувала торгівлю цінними паперами, деривативами (включно з ф’ючерсами на UX‑індекс, валюту, золото, Brent, Bitcoin тощо), а також функціонувала як основна електронна платформа для приватизаційних аукціонів та збору державних цінних паперів.

Торги цінними паперами на «Українській біржі» почалися 26 березня 2009 року. У травні 2010 року почав роботу строковий ринок — торгівля ф’ючерсами. 2011 рік введено новий інструмент — опціон. До анулювання ліцензії на «Українській біржі» були доступні такі інструменти:

акції;

облігації;

ОВДП;

інвестиційні сертифікати;

ф’ючерси;

опціони.

5 червня 2024 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензії АТ «Українська біржа» через встановлення порушень щодо санкціонованих осіб серед власників істотної участі. За даними за 2024 рік, дохід біржі становив близько 2,96 млн грн, а чистий збиток — 6,08 млн грн; активи — 33,9 млн грн. Наразі компанія зберігає статус зареєстрованої і прагне відновити діяльність на ринку капіталу, працюючи над відповідністю вимогам регуляції.

«НКЦПФР уважно слідкує за діяльністю професійних учасників ринків капіталу в межах її повноважень, в тому числі її увага була прикута до діяльності АТ «Українська біржа», — йшлося у повідомленні пресслужби Нацкомісії на сторінці у Telegram. — Комісія інформує, що 05.06.2024 відбувся розгляд справи про порушення профільного законодавства у відношенні АТ «Українська біржа». Мова йде про порушення вимоги пункту 3 частини вісімнадцятої статті 74 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Раніше ми писали, що єдиною особою, яка має істотну участь у капіталі біржі є Тимур Турлов, який через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій «Української біржі». А міноритарним акціонером цієї компанії (2,49%), через «сбербанк росії» та ланцюжок офшорних компаній, є мінфін рф.

Ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п’ятирічних санкцій. Серед обмежень — блокування активів.

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Money4YOU

ТОВ «Маніфою», відоме під брендом Money4YOU, входило до числа великих гравців сегмента онлайн-споживчого кредитування та мікрофінансування. Компанія мала ліцензію НБУ на надання фінансових послуг у цій сфері.

За результатами інспекційної перевірки, проведеної НБУ на початку вересня 2024 року, було виявлено системні порушення, зокрема:

незазначення у договорах про споживчий кредит денної процентної ставки та її розрахунку;

порушення ряду законів про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема, Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії зі споживачами фінпослуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління НБУ від 4 серпня 2022 року №170 (п. 14, абзацу сьомого пункту 20 розділу ІІ);

Закону України «Про електронну комерцію» (статті 11,12) тощо.

2 вересня 2024 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг ухвалив накласти штраф у 4 284 000 грн, а 3 вересня НБУ анулював ліцензію фінкомпанії і виключив її з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, що у листопаді та грудні 2021 року Національним банком України неодноразово застосовувались до ТОВ «Маніфою» заходи впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Також у червні та липні 2023 року до компанії застосовані заходи впливу за надання завідомо недостовірної інформації на запити НБУ з метою розгляду звернень споживачів фінпослуг на виконання ЗУ «Про звернення громадян».

Money4YOU мала широку клієнтську базу в сегменті МФО, нерідко фігурувала у скаргах споживачів. Анулювання ліцензії — один із найгучніших кейсів у секторі мікрокредитування останніх років.

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