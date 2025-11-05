Керівники банків з Волл-стріт попереджають про можливий обвал фондового ринку

Провідні топменеджери з найвпливовіших фінансових інституцій Волл-стріт застерігають, що американські фондові ринки можуть невдовзі зіткнутися з істотним спадом, адже оцінки акцій сягнули історично високих рівнів, а надмірний оптимізм інвесторів підживлює нові рекордні ралі

На саміті Global Financial Leaders’ Investment Summit у Гонконгу генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив, що протягом найближчих 12–24 місяців ринок акцій може скоригуватися на 10–20%.

Він охарактеризував нинішню ситуацію як загалом позитивну, але наголосив, що подібні спади є типовими для тривалих бичачих ринків і не завжди свідчать про структурні проблеми.

«Коли маємо такі цикли, ситуація може тривати певний час. Але завжди виникають чинники, які змінюють настрій ринку, викликають зниження чи перегляд траєкторії зростання — і ніхто з нас не може їх передбачити, доки вони не стануться», — сказав Соломон.

Природна корекція ринку акцій

Генеральний директор Morgan Stanley Тед Пік висловив схожу думку, наголосивши, що інвесторам варто розглядати помірні корекції як природну частину здорового ринкового циклу, якщо вони не спричинені макроекономічними шоками.

«Ми маємо позитивно сприймати ймовірність спаду на 10–15%, якщо він не буде наслідком макроекономічних потрясінь», — зазначив Пік.

Він додав, що протягом наступного року увага ринку, ймовірно, зміститься на фундаментальні показники компаній. Найкращі результати очікуються у тих, хто демонструє стабільне зростання прибутків, особливо поза вже переоціненим технологічним сектором.

Засновник Citadel Кен Гріффін також визнав, що ринок залишається у фазі сильного бичачого тренду, який підживлюють ентузіазм інвесторів і страх пропустити прибуток. Водночас він зауважив, що нинішні оцінки можуть виявитися нестійкими без подальшого зростання прибутків компаній.

Соломон із Goldman Sachs підкреслив, що хоча оцінки технологічних компаній справді виглядають завищеними, ширший ринок усе ще пропонує можливості для дисциплінованих інвесторів.

Перегрітий фондовий ринок

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон раніше також застерігав, що американський фондовий ринок має підвищений ризик істотної корекції протягом найближчих шести місяців — двох років. Він звернув увагу на геополітичну напругу, зростання державних витрат і глобальну мілітаризацію як чинники нестабільності.

Ці попередження пролунали на тлі безперервного зростання індексу S&P 500, який нещодавно оновив історичні максимуми та викликав порівняння з бульбашкою доткомів. Попри занепокоєння щодо інфляції, високих ставок і невизначеності монетарної політики, інвесторські настрої залишаються вражаюче стійкими.

За матеріалами finbold.com.