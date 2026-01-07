Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено

16,2 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час перших у 2026 році аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 3,7 року з дохідністю 14,6% річних (середньозважена — 14,44%). Інвестори придбали цих паперів на 5,2 млрд грн.

Значні обсяги коштів також залучено від розміщення облігацій строком 3 роки з дохідністю 17,8% річних — 4,6 млрд грн, а також паперів строком 1,7 року з дохідністю 17,1% річних, які принесли бюджету 3,9 млрд грн.

Облігації строком 1,1 року з дохідністю 16,35% річних забезпечили надходження до бюджету в обсязі 2,5 млрд грн.

Від початку повномасштабної війни держава вже залучила близько 2 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП. Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Долучитися до інвестування можна за посиланням: bonds.gov.ua.

