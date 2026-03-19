Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

Комісія з цінних паперів і бірж США дозволила Nasdaq торгівлю та розрахунки за деякими акціями у токенізованій формі

Це рішення є кроком до інтеграції блокчейн-розрахунків у традиційні фондові ринки.

Оператори бірж активізують зусилля, щоб скористатися зростанням інтересу до токенізації на тлі пом’якшення регулювання криптовалют за адміністрації президента США Дональда Трампа.

Згідно з новими правилами, інвестори зможуть торгувати високоліквідними акціями як у традиційній формі, так і у вигляді цифрових токенів на блокчейні. Розрахунки за такими угодами здійснюватимуться через Depository Trust Company.

Nasdaq подала відповідну пропозицію до SEC ще у вересні. Вона передбачає зміну правил, щоб дозволити акціям і біржовим продуктам, які котируються на біржі, торгуватися як у звичайному, так і у токенізованому форматі.

Цікаве по темі: Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки

На першому етапі до токенізованої торгівлі допустять обмежений перелік активів — акції з індексу Russell 1000, а також біржові фонди, що відстежують ключові індекси, зокрема S&P 500 і Nasdaq 100.

Конкурент Nasdaq — Intercontinental Exchange (ICE.N) — також раніше цього року повідомив про розробку платформи для торгівлі та ончейн-розрахунків токенізованих цінних паперів. Компанія, яка є материнською для NYSE, наразі шукає регуляторне схвалення для цього рішення.

Нагадаємо, що Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту. Компанія Mastercard робить ставку на нову базову модель штучного інтелекту (ШІ), навченої на мільярдах анонімізованих транзакцій, яка має покращити все — від кіберзахисту до програм лояльності.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені виявили на Марсі гігантську піраміду

PayPal розширив доступ до стейблкоїна PYUSD у 70 країнах

Кити масово скуповують мемкоїн Трампа: причина

Джерело: Reuters.