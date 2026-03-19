close-btn
PaySpaceMagazine

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

19.03.2026 18:30
Ольга Деркач

Комісія з цінних паперів і бірж США дозволила Nasdaq торгівлю та розрахунки за деякими акціями у токенізованій формі

Фото: freepik.com

Це рішення є кроком до інтеграції блокчейн-розрахунків у традиційні фондові ринки.

Оператори бірж активізують зусилля, щоб скористатися зростанням інтересу до токенізації на тлі пом’якшення регулювання криптовалют за адміністрації президента США Дональда Трампа.

Згідно з новими правилами, інвестори зможуть торгувати високоліквідними акціями як у традиційній формі, так і у вигляді цифрових токенів на блокчейні. Розрахунки за такими угодами здійснюватимуться через Depository Trust Company.

Nasdaq подала відповідну пропозицію до SEC ще у вересні. Вона передбачає зміну правил, щоб дозволити акціям і біржовим продуктам, які котируються на біржі, торгуватися як у звичайному, так і у токенізованому форматі.

На першому етапі до токенізованої торгівлі допустять обмежений перелік активів — акції з індексу Russell 1000, а також біржові фонди, що відстежують ключові індекси, зокрема S&P 500 і Nasdaq 100.

Конкурент Nasdaq — Intercontinental Exchange (ICE.N) — також раніше цього року повідомив про розробку платформи для торгівлі та ончейн-розрахунків токенізованих цінних паперів. Компанія, яка є материнською для NYSE, наразі шукає регуляторне схвалення для цього рішення.

Джерело: Reuters.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій 18.03.2026

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій
Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер 16.03.2026

Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер
Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії 15.03.2026

Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії
Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку 12.03.2026

Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку
Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами 11.03.2026

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами
Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану 11.03.2026

Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  20:10

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 Сьогодні  19:20

Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів

 Сьогодні  18:30

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

 Сьогодні  17:40

Власники iPhone в Україні у небезпеці: шириться потужний вірус

 Сьогодні  16:00

Ціна Біткоїна може впасти до $52 500

 Сьогодні  14:50

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

 Сьогодні  12:30

У Дії запустили автоматичне продовження бронювання

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.