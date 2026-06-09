Криптотрейдери прогнозують капіталізацію OpenAI після IPO

Ринок первинних публічних розміщень акцій (IPO) у 2026 році дедалі більше нагадує змагання між компаніями зі сфери штучного інтелекту (AI): хто вийде на біржу з вищою оцінкою

Конфіденційна заявка, подана 8 червня, офіційно ввела до цієї гонки OpenAI — компанію, що стоїть за популярною платформою ChatGPT. Після цього криптотрейдери на платформі прогнозів Polymarket почали активно робити ставки щодо майбутньої оцінки компанії

Станом на вівторок, 9 червня, серед учасників ринку формується консенсус, що компанія Сема Альтмана зросте щонайменше на 76% від своєї останньої оцінки у $852 млрд. Також очікується, що її вартість перевищить останню post-money оцінку Anthropic у $965 млрд приблизно на 55%.

Яку оцінку OpenAI після IPO вважають найімовірнішою

За даними Polymarket, ймовірність того, що IPO OpenAI відбудеться за ринкової капіталізації понад $1,5 трлн, становить 45,8%.

Водночас, попри нещодавню конфіденційну заявку, багато трейдерів усе ще вважають, що компанія взагалі не стане публічною у 2026 році. Імовірність такого сценарію на момент написання оцінюється у 25%.

Шанси на те, що оцінка компанії перебуватиме в діапазоні від $1 трлн до $1,25 трлн, становлять лише 7,5%, тоді як ймовірність оцінки від $1,25 трлн до $1,5 трлн оцінюється у 12,3%.

Прогнози щодо ринкової капіталізації нижче $1 трлн займають лише незначну частку ставок.

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Чому IPO OpenAI може стати одним із найсуперечливіших в історії

Якщо OpenAI справді вийде на біржу з оцінкою понад $1,5 трлн, це майже гарантовано зробить її IPO одним із найсуперечливіших в історії фондового ринку.

Хоча точних фінансових показників компанії небагато, а доступні дані часто викликають запитання, інформація, що з’явилася останніми місяцями, свідчить про колосальні збитки. Водночас перспективи досягнення прибутковості в розумні строки виглядають малоймовірними.

Крім того, перспективи IPO OpenAI та загальна траєкторія розвитку компанії можуть значною мірою залежати від результатів майбутнього розміщення SpaceX, запланованого на 12 червня, а також від Anthropic, яка потенційно може вийти на біржу раніше за компанію Сема Альтмана.

Станом на 9 червня всі три потенційні IPO сприймаються неоднозначно через надзвичайно високі оцінки, нестійкі грошові потоки та, у випадку космічної компанії Ілона Маска, нетипову корпоративну структуру.

Водночас інвестори вважають усі три компанії надзвичайно перспективними через їхню роль у розвитку технологій та масштаб майбутніх можливостей. Крім того, кожна з них — навіть попри те, що лише одна має офіційно підтверджену дату IPO — уже отримала потужну підтримку від впливових представників індустрії, зокрема генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

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Джерело: Finbold.