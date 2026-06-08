Що станеться з Біткоїном, якщо Nasdaq продовжить падіння

Технічні індикатори Nasdaq вказують на можливість подальшого зниження індексу приблизно на 10%, тоді як Біткоїн утримує важливий рівень підтримки та може відновити зростання

Протягом вихідних BTC утримав психологічну позначку $60 000 та відновився на 6,5% — від локального мінімуму близько $59 100 до $62 950.

Аналітик під псевдонімом Філбфілб звернув увагу, що Біткоїн залишається вище 200-тижневої простої ковзної середньої (SMA) на рівні близько $61 880. Саме цей рівень допомагав формувати ринкове дно у 2015, 2018 та 2020 роках.

Якщо підтримка втримається, падіння нижче $60 000 може виявитися короткочасним «витрушуванням» ринку, а наступною ціллю стане 50-тижнева SMA поблизу $92 630.

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Водночас Nasdaq Composite у п’ятницю впав більш ніж на 4% — це найбільше одноденне зниження з квітня 2025 року. Технічні індикатори свідчать, що індекс може продовжити корекцію до 22 905 пунктів, що означатиме ще близько 10,75% падіння від поточних рівнів.

Додатковим аргументом на користь відновлення BTC є співвідношення Біткоїна до Nasdaq. У суботу денний RSI цього показника впав до історичного мінімуму 14,70. Попередній рекорд був зафіксований у лютому перед зростанням ціни BTC більш ніж на 30%.

На думку аналітиків, це може свідчити про те, що Біткоїн став надто дешевим порівняно з Nasdaq, а отже має потенціал для нового відскоку найближчими тижнями.

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Допоміжні матеріали: cointelegraph.com.