Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту

Компанія Mastercard робить ставку на нову базову модель штучного інтелекту (ШІ), навченої на мільярдах анонімізованих транзакцій, яка має покращити все — від кіберзахисту до програм лояльності

На відміну від популярних великих мовних моделей, що навчаються на величезних обсягах неструктурованих даних, Mastercard у співпраці з Nvidia та Databricks створила велику табличну модель (LTM). Вона працює зі структурованими даними — зокрема великими таблицями та наборами даних.

Модель LTM вже навчена на мільярдах анонімізованих транзакцій. У Mastercard планують масштабувати її до сотень мільярдів платіжних операцій, а також додати інші типи даних: інформацію про розташування торговців, дані про шахрайство, авторизації, чарджбеки та програми лояльності.

За словами провідного інженера Mastercard Стіва Флінтера, модель уже демонструє кращі результати у сфері кібербезпеки, перевершуючи стандартні методи машинного навчання.

«Наприклад, дуже дорогі, але рідкісні покупки — як-от придбання обручки — часто спрацьовують у нинішніх моделях і призводять до великої кількості хибних спрацювань. У наших експериментах базова модель краще розпізнає такі легітимні транзакції, оскільки здатна навчатися навіть на відносно слабких сигналах у даних», — пояснює Флінтер.

Він також зазначає, що наразі Mastercard змушена створювати, навчати та підтримувати тисячі окремих AI-моделей для роботи своєї мережі — для різних ринків, сценаріїв використання та клієнтів. Нова LTM може стати достатньо гнучкою, щоб суттєво скоротити цю кількість.

Зараз компанія розробляє API та інструменти, які дадуть змогу командам Mastercard отримати доступ до нової моделі та створювати на її основі нові застосунки.

«Ми плануємо використовувати цю базову модель не для створення чат-бота, а як рушій аналітики, який зробить наші інструменти та сервіси ще ефективнішими — від кіберзахисту до програм лояльності та рішень для малого бізнесу», — зазначає Флінтер.

Джерело: Finextra.