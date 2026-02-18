close-btn
Mastercard та Visa залучають банки до пілотів агентних платежів

18.02.2026 13:40
Ольга Деркач

DBS та Westpac почали тестувати агентні платежі, співпрацюючи відповідно з Visa та Mastercard у межах пілотних проєктів цієї технології

Фото: chatgpt.com

Сінгапурський DBS став першим банком в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що запустив пілот Visa Intelligent Commerce — набору API та партнерської програми платіжного гіганта для платежів за згодою користувача, які виконують ШІ-агенти від імені споживачів.

Понад три чверті жителів Сінгапуру вже використовують інструменти генеративного ШІ, зокрема чат-боти, у повсякденному житті — йдеться в дослідженні, замовленому Visa. Цей тренд помітний і в онлайн-шопінгу: вісім із 10 споживачів у Сінгапурі нині покладаються на допомогу ШІ.

DBS та Visa провели серію реальних транзакцій у сегменті їжі та напоїв, щоб показати: агенти на базі ШІ можуть виконувати повсякденні завдання від імені клієнтів, використовуючи кредитні та дебетові картки через захищені сценарії, які контролює банк-емітент.

Тепер партнери планують протестувати ширший спектр операцій в агентній комерції — зокрема онлайн-покупки, бронювання подорожей та інші сценарії.

«Наша співпраця з Visa показує, як платежі під керуванням агентів можна впроваджувати безпечно та надійно в масштабі, даючи клієнтам упевненість у тому, як здійснюються транзакції в середовищі ШІ», — зазначила Ананья Сен, керівниця напряму регіональних роздрібних продуктів DBS Bank.

Цікаве по темі: Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

Окремо конкурент Visa — Mastercard — працює з Westpac, щоб провести першу в Новій Зеландії транзакцію з використанням їхнього фреймворку Agent Pay. Mastercard використала дебетову картку, випущену Westpac, щоб купити квитки в кіно. Транзакцію повністю авторизували за згодою власника картки, а кожен учасник платіжного ланцюжка — емітент, еквайр та мерчант — міг бачити й розуміти, що операцію здійснив агент.

Mastercard та Westpac уже співпрацювали над агентними платежами в Австралії.

«Agentic AI має величезний потенціал для поліпшення платіжного досвіду, і ми раді працювати з Mastercard, щоб у майбутньому принести цю технологію нашим клієнтам», — сказала Керівниця напряму продуктів, сталого розвитку та маркетингу Westpac NZ Сара Герн.

Mastercard також демонструвала технологію в Індії, використовуючи картки, випущені Axis Bank та RBL Bank, щоб провести транзакції під час AI Impact Summit у Нью-Делі.

«Здійснивши повністю автентифіковану транзакцію агентної комерції в нашій мережі всередині великої мовної моделі, ми показали, як виглядає майбутнє: безшовна, захищена, наскрізна комерція на основі довіреного ШІ», — заявив Гаутам Аггарвал, президент Mastercard в Індії та Південній Азії.

Джерело: Finextra.

Рубрики: MasterсardVisaБанкиСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
credit link image
