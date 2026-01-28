Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

Компанія Mastercard оголосила про запуск Agent Suite — нового набору сервісів для бізнесу, який допоможе банкам і ритейлерам інтегрувати агентний штучний інтелект у щоденні операції. Рішення орієнтоване на компанії, які хочуть швидше адаптуватися до змін і підготуватися до нового етапу розвитку цифрової комерції

Agent Suite поєднує технічну підтримку з налаштовуваними ШІ-агентами та базується на платіжній експертизі Mastercard, аналітиці на основі даних, власних технологічних платформах і роботі понад 4 000 консультантів по всьому світу. Клієнти зможуть створювати, тестувати та впроваджувати агентів під конкретні бізнес-завдання, а глобальна команда радників супроводжуватиме процес на всіх етапах — від ідеї до повноцінного запуску.

У компанії зазначають, що агентний ШІ швидко стає стандартом для корпоративного ПЗ. За оцінкою Mastercard, уже до 2030 року значну частину взаємодій із клієнтами та операційних процесів у бізнесі підтримуватимуть ШІ-агенти. Саме готовність до такого переходу, за словами компанії, стає ключовою конкурентною перевагою.

Mastercard Agent Suite буде доступним у другому кварталі цього року та доповнить наявний портфель ШІ-рішень компанії, спрямованих на підвищення безпеки, оптимізацію платежів, покращення користувацького досвіду та зростання бізнесу. Усі агенти створюватимуться з урахуванням принципів приватності, відповідального використання ШІ та стандартів безпеки Mastercard.

Цікаве по темі: Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток

Перші сценарії застосування орієнтовані на банки та ритейл. Банки зможуть використовувати агентів для інтелектуального підбору фінансових продуктів — наприклад, рекомендувати клієнтам відповідні картки або рахунки, пояснювати переваги пропозицій, тестувати різні сценарії та запускати персоналізовані кампанії. Це має допомогти підвищити ефективність взаємодії з клієнтами та стимулювати зростання портфеля.

Для ритейлу Agent Suite відкриває можливості розмовного шопінгу. Мерчанти зможуть налаштовувати агентів з урахуванням запасів, маржі, промоакцій і голосу бренду, щоб супроводжувати покупців у ключові моменти шляху до покупки в різних каналах. Споживачі водночас отримуватимуть персоналізовані рекомендації в реальному часі та більш безшовний досвід покупок.

Agent Suite доповнює інші агентні рішення Mastercard, зокрема Agent Pay для підтримки довірених агентних транзакцій і Developers Agent Toolkit для розробників. Компанія також розвиває агентну комерцію в межах стартап-програми Start Path та розширює консультаційні ШІ-пропозиції, допомагаючи бізнесам визначати стратегію та практичні кроки в новій агентній екосистемі.

Джерело: Mastercard.