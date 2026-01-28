close-btn
PaySpaceMagazine

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

28.01.2026 15:40
Ольга Деркач

Компанія Mastercard оголосила про запуск Agent Suite — нового набору сервісів для бізнесу, який допоможе банкам і ритейлерам інтегрувати агентний штучний інтелект у щоденні операції. Рішення орієнтоване на компанії, які хочуть швидше адаптуватися до змін і підготуватися до нового етапу розвитку цифрової комерції

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

Фото: pexels.com

Agent Suite поєднує технічну підтримку з налаштовуваними ШІ-агентами та базується на платіжній експертизі Mastercard, аналітиці на основі даних, власних технологічних платформах і роботі понад 4 000 консультантів по всьому світу. Клієнти зможуть створювати, тестувати та впроваджувати агентів під конкретні бізнес-завдання, а глобальна команда радників супроводжуватиме процес на всіх етапах — від ідеї до повноцінного запуску.

У компанії зазначають, що агентний ШІ швидко стає стандартом для корпоративного ПЗ. За оцінкою Mastercard, уже до 2030 року значну частину взаємодій із клієнтами та операційних процесів у бізнесі підтримуватимуть ШІ-агенти. Саме готовність до такого переходу, за словами компанії, стає ключовою конкурентною перевагою.

Mastercard Agent Suite буде доступним у другому кварталі цього року та доповнить наявний портфель ШІ-рішень компанії, спрямованих на підвищення безпеки, оптимізацію платежів, покращення користувацького досвіду та зростання бізнесу. Усі агенти створюватимуться з урахуванням принципів приватності, відповідального використання ШІ та стандартів безпеки Mastercard.

Цікаве по темі: Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток

Перші сценарії застосування орієнтовані на банки та ритейл. Банки зможуть використовувати агентів для інтелектуального підбору фінансових продуктів — наприклад, рекомендувати клієнтам відповідні картки або рахунки, пояснювати переваги пропозицій, тестувати різні сценарії та запускати персоналізовані кампанії. Це має допомогти підвищити ефективність взаємодії з клієнтами та стимулювати зростання портфеля.

Для ритейлу Agent Suite відкриває можливості розмовного шопінгу. Мерчанти зможуть налаштовувати агентів з урахуванням запасів, маржі, промоакцій і голосу бренду, щоб супроводжувати покупців у ключові моменти шляху до покупки в різних каналах. Споживачі водночас отримуватимуть персоналізовані рекомендації в реальному часі та більш безшовний досвід покупок.

Agent Suite доповнює інші агентні рішення Mastercard, зокрема Agent Pay для підтримки довірених агентних транзакцій і Developers Agent Toolkit для розробників. Компанія також розвиває агентну комерцію в межах стартап-програми Start Path та розширює консультаційні ШІ-пропозиції, допомагаючи бізнесам визначати стратегію та практичні кроки в новій агентній екосистемі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

Mastercard представила нову платформу: що робить

Джерело: Mastercard.

Рубрики: E-commerceMasterсardБанкиСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток 26.11.2025

Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток
Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами 18.11.2025

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway 20.10.2025

Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway
Mastercard представила нову платформу: що робить 14.10.2025

Mastercard представила нову платформу: що робить
Картки Visa та Mastercard остаточно перестануть працювати на російському ринку 08.10.2025

Картки Visa та Mastercard остаточно перестануть працювати на російському ринку
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:40

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

 Сьогодні  14:40

Лютий може стати бичачим для Біткоїна

 Сьогодні  12:30

OpenAI представила застосунок для наукових досліджень

 Сьогодні  11:20

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered

 Сьогодні  10:10

Скільки військового збору заплатити українці у 2025 — Податкова

 27.01.2026  20:30

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

 27.01.2026  20:00

Чанпен Чжао назвав три перспективні напрями криптоіндустрії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.