Mastercard представила нову платформу: що робить

Компанія Mastercard представила платформу Payment Optimisation Platform (POP) — сервіс, створений для підвищення рівня схвалення платежів за допомогою аналізу даних і розумного прийняття рішень щодо транзакцій

Adyen, Neopay, Tap Payments і Worldpay вже приєдналися до POP. За даними Mastercard, у перших пілотних проєктах платформа показала зростання конверсій на 9–15%.

Система аналізує понад трильйон комбінацій різних елементів даних, щоб створити оптимальний запит на авторизацію майже в режимі реального часу. Вона також надає аналітику, яка допомагає збільшити кількість успішних транзакцій.

Моделі постійно навчаються на основі нових атрибутів транзакцій і трендів авторизації, безперервно вдосконалюючи процеси. Це, за словами Mastercard, забезпечує безперебійну взаємодію користувачів і сприяє додатковому зростанню конверсій для бізнесу.

«Платформа Payment Optimisation Platform змінює правила гри — вона надає нашим партнерам інструменти та аналітику, які допомагають забезпечити найкращий досвід оплати й підвищити рівень конверсій», — зазначив Суміт Бхатт, старший віцепрезидент із оптимізації платежів у Mastercard.

Нагадаємо, що Mastercard представила цифрову медіамережу, яка використовує транзакційні дані (зі згоди користувачів) для персоналізованої реклами. Новий сервіс під назвою Mastercard Commerce Media покликаний прибрати елемент «вгадування» з рекламних кампаній, спираючись на унікальні інсайти з десятків мільярдів транзакцій, які компанія обробляє щороку.

Раніше ми писали, що Mastercard представила сервіс Agentic Pay для розробників, щоб розширити консалтингові сервіси та поглибити співпрацю з учасниками глобальної техно- та фінансової екосистеми.

