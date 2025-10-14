close-btn
PaySpaceMagazine

Mastercard представила нову платформу: що робить

14.10.2025 16:00
Ольга Деркач

Компанія Mastercard представила платформу Payment Optimisation Platform (POP) — сервіс, створений для підвищення рівня схвалення платежів за допомогою аналізу даних і розумного прийняття рішень щодо транзакцій

Mastercard представила нову платформу: що робить

Фото: pexels.com

Adyen, Neopay, Tap Payments і Worldpay вже приєдналися до POP. За даними Mastercard, у перших пілотних проєктах платформа показала зростання конверсій на 9–15%.

Система аналізує понад трильйон комбінацій різних елементів даних, щоб створити оптимальний запит на авторизацію майже в режимі реального часу. Вона також надає аналітику, яка допомагає збільшити кількість успішних транзакцій.

Моделі постійно навчаються на основі нових атрибутів транзакцій і трендів авторизації, безперервно вдосконалюючи процеси. Це, за словами Mastercard, забезпечує безперебійну взаємодію користувачів і сприяє додатковому зростанню конверсій для бізнесу.

Цікаве по темі: Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

«Платформа Payment Optimisation Platform змінює правила гри — вона надає нашим партнерам інструменти та аналітику, які допомагають забезпечити найкращий досвід оплати й підвищити рівень конверсій», — зазначив Суміт Бхатт, старший віцепрезидент із оптимізації платежів у Mastercard.

Нагадаємо, що Mastercard представила цифрову медіамережу, яка використовує транзакційні дані (зі згоди користувачів) для персоналізованої реклами. Новий сервіс під назвою Mastercard Commerce Media покликаний прибрати елемент «вгадування» з рекламних кампаній, спираючись на унікальні інсайти з десятків мільярдів транзакцій, які компанія обробляє щороку.

Раніше ми писали, що Mastercard представила сервіс Agentic Pay для розробників, щоб розширити консалтингові сервіси та поглибити співпрацю з учасниками глобальної техно- та фінансової екосистеми.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ змінює вимоги до резервів банків

3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

Джерело: Finextra.

Рубрики: MasterсardСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Картки Visa та Mastercard остаточно перестануть працювати на російському ринку 08.10.2025

Картки Visa та Mastercard остаточно перестануть працювати на російському ринку
Mastercard запускає таргетовану рекламу на основі транзакцій 02.10.2025

Mastercard запускає таргетовану рекламу на основі транзакцій
Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce 11.09.2025

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce
Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1 01.09.2025

Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1
Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard 08.08.2025

Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard
Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів 29.07.2025

Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:40

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

 Сьогодні  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США

 Сьогодні  18:20

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

 Сьогодні  17:10

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

 Сьогодні  16:00

Mastercard представила нову платформу: що робить

 Сьогодні  14:50

НБУ змінює вимоги до резервів банків

 Сьогодні  12:30

3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.