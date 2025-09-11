close-btn
PaySpaceMagazine

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

11.09.2025 14:30
Ольга Деркач

Компанія Mastercard представила сервіс Agentic Pay для розробників, щоб розширити консалтингові сервіси та поглибити співпрацю з учасниками глобальної техно- та фінансової екосистеми

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

Фото: freepik.com

Компанія прагне забезпечити безпечніший та ефективніший онлайн-шопінг за допомогою штучного інтелекту та «інтелектуальних агентів». Mastercard удосконалює технології, які дозволять штучному інтелекту (ШІ) безпечно та впевнено обробляти платежі.

До ініціативи вже приєдналися Stripe, Google та Ant International’s Antom, аби зробити «агентні» транзакції доступними та масштабованими для цифрових продавців і платформ у всьому світі.

Вже до різдвяного сезону всі власники карток Mastercard у США отримають доступ до програми Mastercard Agent Pay, а глобальний запуск відбудеться згодом. Першими нові можливості протестують клієнти Citi та US Bank, які почнуть використовувати ШІ-шопінг у співпраці з провайдерами агентної комерції на кшталт PayOS.

Цікаве по темі: Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1

Щоб спростити запуск ШІ-рішень, Mastercard пропонує набір додаткових сервісів:

  • Agent Toolkit — набір інструментів у Mastercard Developers, що дозволяє AI-асистентам та агентним рішенням зчитувати та інтерпретувати API-документацію Mastercard у структурованому вигляді через сервери Model Context Protocol (MCP). Інтеграція підтримується з Claude, Cursor та GitHub Copilot;
  • Agent Sign-Up — спрощений спосіб реєстрації агентів для доступу до продуктів та рішень Mastercard з AI-можливостями;
  • Insight Tokens — інструмент, який дає агентам безпечний доступ до даних Mastercard для створення персоналізованих сервісів, але лише з дозволу користувача.

Крім того, компанія запускає Agentic Consulting Services, щоб допомогти банкам-емітентам, еквайрам, торговцям та AI-постачальникам швидше проєктувати та впроваджувати «розумні» шопінг-сценарії.

Разом із FIDO Alliance та провідними фінансовими установами Mastercard бере участь у розробці нового стандарту перевірюваних цифрових облікових даних для платежів. Він дозволятиме підтверджувати ключові параметри транзакцій — суму, продавця та продукт. Це має забезпечити, що кожна сторона у процесі буде впевнена: платіж був схвалений саме покупцем.

Очікується, що такий підхід створить більш безпечну, ефективну та надійну основу для агентних платежів у майбутньому.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток

Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі

Джерело: The Paypers.

Рубрики: E-commerceMasterсardСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1 01.09.2025

Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1
Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard 08.08.2025

Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard
Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів 29.07.2025

Mastercard запускає глобальний сервіс для захисту A2A-платежів
Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток 25.07.2025

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток
Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі 08.07.2025

Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі
Mastercard запускає програму підтримки стартапів у сфері кібербезпеки 02.07.2025

Mastercard запускає програму підтримки стартапів у сфері кібербезпеки
Вибір редакції
Всі
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

 Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
Останні новини
Сьогодні  15:30

Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

 Сьогодні  14:30

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

 Сьогодні  12:30

Rakuten Viber запускає маркетплейс

 Сьогодні  11:20

У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

 Сьогодні  10:10

Обігнав Ілона Маска: хто став найбагатшою людиною світу

 10.09.2025  20:30

НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

 10.09.2025  19:50

Revolut представив нову послугу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.