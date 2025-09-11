Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

Компанія Mastercard представила сервіс Agentic Pay для розробників, щоб розширити консалтингові сервіси та поглибити співпрацю з учасниками глобальної техно- та фінансової екосистеми

Компанія прагне забезпечити безпечніший та ефективніший онлайн-шопінг за допомогою штучного інтелекту та «інтелектуальних агентів». Mastercard удосконалює технології, які дозволять штучному інтелекту (ШІ) безпечно та впевнено обробляти платежі.

До ініціативи вже приєдналися Stripe, Google та Ant International’s Antom, аби зробити «агентні» транзакції доступними та масштабованими для цифрових продавців і платформ у всьому світі.

Вже до різдвяного сезону всі власники карток Mastercard у США отримають доступ до програми Mastercard Agent Pay, а глобальний запуск відбудеться згодом. Першими нові можливості протестують клієнти Citi та US Bank, які почнуть використовувати ШІ-шопінг у співпраці з провайдерами агентної комерції на кшталт PayOS.

Щоб спростити запуск ШІ-рішень, Mastercard пропонує набір додаткових сервісів:

Agent Toolkit — набір інструментів у Mastercard Developers, що дозволяє AI-асистентам та агентним рішенням зчитувати та інтерпретувати API-документацію Mastercard у структурованому вигляді через сервери Model Context Protocol (MCP). Інтеграція підтримується з Claude, Cursor та GitHub Copilot;

Agent Sign-Up — спрощений спосіб реєстрації агентів для доступу до продуктів та рішень Mastercard з AI-можливостями;

Agent Sign-Up — спрощений спосіб реєстрації агентів для доступу до продуктів та рішень Mastercard з AI-можливостями; Insight Tokens — інструмент, який дає агентам безпечний доступ до даних Mastercard для створення персоналізованих сервісів, але лише з дозволу користувача.

Крім того, компанія запускає Agentic Consulting Services, щоб допомогти банкам-емітентам, еквайрам, торговцям та AI-постачальникам швидше проєктувати та впроваджувати «розумні» шопінг-сценарії.

Разом із FIDO Alliance та провідними фінансовими установами Mastercard бере участь у розробці нового стандарту перевірюваних цифрових облікових даних для платежів. Він дозволятиме підтверджувати ключові параметри транзакцій — суму, продавця та продукт. Це має забезпечити, що кожна сторона у процесі буде впевнена: платіж був схвалений саме покупцем.

Очікується, що такий підхід створить більш безпечну, ефективну та надійну основу для агентних платежів у майбутньому.

