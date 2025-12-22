close-btn
Світ прямує до глобальної рецесії — провідний економіст

22.12.2025 12:30
Микола Деркач

Економіст Генрік Зеберг попередив, що ризик великої рецесії швидко зростає, навіть попри те, що політики залишаються впевненими у своїх аналітичних підходах та інструментах прогнозування. Про це він написав у дописі в X 21 грудня

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У центрі його критики — те, що він назвав фундаментальною помилкою в економічній інтерпретації, а не браком даних чи експертизи.

Зеберг зазначив, що у Федеральній резервній системі працюють сотні високо підготовлених економістів, але вона все одно пропускає те, що він вважає очевидним і показовим економічним патерном.

«Пані та панове — ми рухаємося прямо до масивної рецесії — і ФРС повністю сліпа, попри надзвичайну кількість ресурсів», — сказав він.

Зеберг наголосив, що розуміння правильної послідовності подій у межах бізнес-циклу є критично важливим для передбачення рецесій. Він припустив, що без чіткого розуміння того, як економічні фази розгортаються та взаємодіють, навіть роки навчання і величезні інституційні ресурси можуть приводити до хибних висновків. На його думку, таке неправильне прочитання залишило політиків погано підготовленими до того, що попереду.

Читайте також:  Індекс Баффета б’є рекорди та сигналізує про рецесію

Оцінка економіста означає, що поточний прогноз ФРС недооцінює масштаби та строки наближення спаду. Попри безпрецедентний доступ до даних, дослідницькі можливості та аналітичні моделі, Зеберг вважає, що центробанк фактично працює без чіткої видимості наступної фази економічного циклу.

На підтвердження свого «ведмежого» прогнозу Зеберг із Swissblock вказав на безробіття у США, стверджуючи, що воно передувало кожній великій рецесії та залишається індикатором, який «ніколи не помиляється».

Він попередив, що зростання безробіття свідчить про наближення економіки до рецесії. У листопаді безробіття у США сягнуло 4,6% — найвищого рівня за чотири роки, наблизившись до порога правила Сахм та підвищивши імовірність рецесії приблизно до 40%.

Зеберг наполягав, що слабшання показників ринку праці, житла та споживчої активності вказує на «жорстке стиснення попереду», а короткострокова ліквідність від ФРС навряд чи компенсує глибші структурні чинники тиску.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаСвітНовиниСША
