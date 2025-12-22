Світ прямує до глобальної рецесії — провідний економіст

Економіст Генрік Зеберг попередив, що ризик великої рецесії швидко зростає, навіть попри те, що політики залишаються впевненими у своїх аналітичних підходах та інструментах прогнозування. Про це він написав у дописі в X 21 грудня

У центрі його критики — те, що він назвав фундаментальною помилкою в економічній інтерпретації, а не браком даних чи експертизи.

Зеберг зазначив, що у Федеральній резервній системі працюють сотні високо підготовлених економістів, але вона все одно пропускає те, що він вважає очевидним і показовим економічним патерном.

«Пані та панове — ми рухаємося прямо до масивної рецесії — і ФРС повністю сліпа, попри надзвичайну кількість ресурсів», — сказав він.

Зеберг наголосив, що розуміння правильної послідовності подій у межах бізнес-циклу є критично важливим для передбачення рецесій. Він припустив, що без чіткого розуміння того, як економічні фази розгортаються та взаємодіють, навіть роки навчання і величезні інституційні ресурси можуть приводити до хибних висновків. На його думку, таке неправильне прочитання залишило політиків погано підготовленими до того, що попереду.

More than 400 phd Economists work at the FED. … and apparently not one of these have been able to construct this extremely simply – but very telling chart. Sometimes too much analysis does not bring clarity – but confusion. “More is Less!” But then again – if you don’t… pic.twitter.com/jrZ1oWTEIr — Henrik Zeberg (@HenrikZeberg) December 21, 2025

Оцінка економіста означає, що поточний прогноз ФРС недооцінює масштаби та строки наближення спаду. Попри безпрецедентний доступ до даних, дослідницькі можливості та аналітичні моделі, Зеберг вважає, що центробанк фактично працює без чіткої видимості наступної фази економічного циклу.

На підтвердження свого «ведмежого» прогнозу Зеберг із Swissblock вказав на безробіття у США, стверджуючи, що воно передувало кожній великій рецесії та залишається індикатором, який «ніколи не помиляється».

Він попередив, що зростання безробіття свідчить про наближення економіки до рецесії. У листопаді безробіття у США сягнуло 4,6% — найвищого рівня за чотири роки, наблизившись до порога правила Сахм та підвищивши імовірність рецесії приблизно до 40%.

Зеберг наполягав, що слабшання показників ринку праці, житла та споживчої активності вказує на «жорстке стиснення попереду», а короткострокова ліквідність від ФРС навряд чи компенсує глибші структурні чинники тиску.

