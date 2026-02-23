Інвестори XRP зафіксували рекордні за три роки збитки — що далі

Ціна XRP упродовж лютого залишалася відносно стабільною, особливо після падіння на початку місяця до трохи вище ніж $1,10. Наразі актив торгується поблизу $1,40 та поки що не може закріпитися біля позначки $2

Втім, згідно з останніми ончейн-даними, ситуація може змінитися в найближчі місяці. Метрика, яка раніше передувала тривалому зростанню, знову досягла критичного рівня.

Обсяг зафіксованих збитків сягнув максимуму

21 лютого аналітична компанія Santiment повідомила в соцмережі X, що інвестори XRP фіксують збитки темпами, яких не спостерігалося майже чотири роки. За даними платформи, за останній тиждень обсяг реалізованих збитків сягнув близько $908 млн.

Реалізовані збитки виникають тоді, коли інвестори продають токени дешевше, ніж купували. Зазвичай це відбувається на піку ринкового страху — коли учасники ринку панічно виходять з позицій, не очікуючи відновлення.

Попри негативний характер самої метрики, її різкий сплеск історично сигналізував про наближення ринкового дна. Така динаміка свідчить, що значна частина так званих «слабких рук» уже залишила ринок, а основний тиск продажів вичерпано.

Читайте також: Роберт Кійосакі спрогнозував, коли Біткоїн випередить золото

Що сталося минулого разу

У 2022 році, коли тижневий показник реалізованих збитків сягнув $1,93 млрд, XRP упродовж наступних восьми місяців зріс більш ніж на 114%.

У Santiment пояснили це так:

«Екстремальний страх зазвичай досягає піку раніше за ціну. Коли продавці виснажуються, навіть невеликий приплив нових покупців може підштовхнути котирування вгору. Це не гарантує негайного ралі, але підвищує ймовірність відскоку».

Водночас аналітики зауважують, що на зростання XRP у 2023 році вплинула і часткова перемога Ripple у судовій справі проти Комісії з цінних паперів та бірж США.

Наразі, згідно з графіками, після нового сплеску зафіксованих збитків актив демонструє ознаки поступового відновлення.

Поточна динаміка

Станом на момент написання матеріалу XRP торгується близько $1,44, додавши 1% за останні 24 години.

Якщо актив повторить зростання понад 100%, зафіксоване після попереднього піку збитків, його ціна може знову наблизитися до рівня близько $3.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації у 2026

Крипторинок падає: 4 альтернативні інвестиції на 2026

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

За матеріалами bitcoinist.com.