Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

17.03.2026 19:20
Ольга Деркач

Українці отримають можливість самостійно встановлювати обмеження на оформлення кредитів на своє ім’я. Такий інструмент унеможливить видачу позик без згоди людини й має стати ефективним запобіжником проти шахрайства

Як українці зможуть убезпечити себе від фінансових махінацій

Парламент планує впровадити в Україні механізм добровільної заборони на оформлення кредитів. Передбачається, що контроль за цим інструментом здійснюватиме Національний банк України через окремий реєстр. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Ініціатива покликана вирішити поширену проблему, коли шахраї оформлюють кредити на сторонніх осіб, а повертати кошти змушені постраждалі. Законопроєкт №14013 про бюро кредитних історій, який є частиною ширшої реформи кредитного ринку, передбачає можливість для громадян самостійно блокувати видачу позик на своє ім’я. Для активації такої заборони достатньо скористатися однією кнопкою в застосунку Дія або подати відповідну заяву через ЦНАП.

Читайте також: Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

Після цього бюро кредитних історій фіксуватиме інформацію про те, що особа не дає згоди на оформлення кредитів.

Такий механізм має значно ускладнити діяльність шахраїв, які нині можуть оформлювати позики на інших людей. У результаті відповідальність за борги часто покладається на тих, чиї дані були використані без дозволу. Особливу увагу приділяють захисту військовослужбовців і членів їхніх родин, які часто стають мішенню для зловмисників, — зазначила посадовиця.

Загалом законопроєкт передбачає посилення захисту прав позичальників, а також покращення обміну інформацією між учасниками кредитного ринку.

У разі ухвалення документа Україна зробить ще один крок до впровадження міжнародних стандартів у сфері захисту даних. Законодавці очікують, що нові правила сприятимуть зменшенню частки проблемних кредитів і підвищенню рівня фінансової дисципліни серед населення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу

Скільки кредитів беруть українські підприємці та на які потреби найчастіше

Джерело: 24 Канал.

Новини по темі
МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg 17.03.2026

МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg
Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт 13.03.2026

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт
Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП» 13.03.2026

Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»
Рада розгляне законопроєкт про деанонімізацію Telegram-каналів 11.03.2026

Рада розгляне законопроєкт про деанонімізацію Telegram-каналів
Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX» 10.03.2026

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»
Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату 07.03.2026

Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  19:20

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

 Сьогодні  18:00

Людство отримало загадковий сигнал з космосу

 Сьогодні  16:40

Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії»

 Сьогодні  14:20

Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes

 Сьогодні  13:10

2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

 Сьогодні  12:00

МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg

 Сьогодні  10:40

Естонський ЮТЕ БАНК виходить на ринок України

 Всі новини
