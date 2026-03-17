Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

Українці отримають можливість самостійно встановлювати обмеження на оформлення кредитів на своє ім’я. Такий інструмент унеможливить видачу позик без згоди людини й має стати ефективним запобіжником проти шахрайства

Як українці зможуть убезпечити себе від фінансових махінацій

Парламент планує впровадити в Україні механізм добровільної заборони на оформлення кредитів. Передбачається, що контроль за цим інструментом здійснюватиме Національний банк України через окремий реєстр. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Ініціатива покликана вирішити поширену проблему, коли шахраї оформлюють кредити на сторонніх осіб, а повертати кошти змушені постраждалі. Законопроєкт №14013 про бюро кредитних історій, який є частиною ширшої реформи кредитного ринку, передбачає можливість для громадян самостійно блокувати видачу позик на своє ім’я. Для активації такої заборони достатньо скористатися однією кнопкою в застосунку Дія або подати відповідну заяву через ЦНАП.

Після цього бюро кредитних історій фіксуватиме інформацію про те, що особа не дає згоди на оформлення кредитів.

Такий механізм має значно ускладнити діяльність шахраїв, які нині можуть оформлювати позики на інших людей. У результаті відповідальність за борги часто покладається на тих, чиї дані були використані без дозволу. Особливу увагу приділяють захисту військовослужбовців і членів їхніх родин, які часто стають мішенню для зловмисників, — зазначила посадовиця.

Загалом законопроєкт передбачає посилення захисту прав позичальників, а також покращення обміну інформацією між учасниками кредитного ринку.

У разі ухвалення документа Україна зробить ще один крок до впровадження міжнародних стандартів у сфері захисту даних. Законодавці очікують, що нові правила сприятимуть зменшенню частки проблемних кредитів і підвищенню рівня фінансової дисципліни серед населення.

Джерело: 24 Канал.