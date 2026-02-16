close-btn
PaySpaceMagazine

Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

16.02.2026 15:40
Микола Деркач

Пенсіонери зможуть отримувати у банку, який планує створити Укрпошта, невеликі кредити, для споживних потреб. Ці позики будуть погашатися із наступної пенсійної виплати

Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

Фото: chatgpt.com

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Коли запрацює банк («Укрпошта.Банк» — ред.), буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий кредит — ред.)», — пояснив Смілянський та додав, що листоноші вже і без цього кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг, записуючи це в зошит.

Які кредити зможуть отримувати пенсіонери

Зазвичай, це невеликі суми, які можна буде повернути з наступної пенсійної виплати.

«Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає «Петрівна. Дві пачки макарон – 76 грн». Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній «овердрафт», — пояснив гендиректор Укрпошти.

Читайте також: Укрпошта встановила перший поштомат — Смілянський

Неофіційний дозвіл кредитування пенсіонерів

Звісно ж, у компанії немає заборон на відповідну діяльність листонош, при цьому під час перевірки фінансового стану відділення дозволяється розходження у розмірі однієї зарплати листоноші.

«Що буде від того, що я забороню? Ну це ж брєд, хіба листоноша не дасть бабусі «Ольвію» чи макарони?», — наголосив Смілянський.

Раніше ми також писали, що проєкт «Укрпошта. Аптека» відзначено міжнародною премією Parcel and Postal Technology International Awards у категорії «Найкраща бізнес-диверсифікація року».

Зазначається, що нагороду вручили в Амстердамі на щорічній виставці, що об’єднує понад 4 000 учасників із 90 країн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг

Укрпошта запустила новий мобільний застосунок

Укрпошта запустила Експрес-вікна для швидкої обробки посилок

Рубрики: КредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
google news
Новини по темі
NFT-марка від Укрпошти скоро зʼявиться – прийнято закон 23.11.2023

NFT-марка від Укрпошти скоро зʼявиться – прийнято закон
Нова транзакційна платіжна система для Укрпошти: розробники пояснили ціну та коли запрацює 25.10.2023

Нова транзакційна платіжна система для Укрпошти: розробники пояснили ціну та коли запрацює
Укрпошта знизить тарифи на міжнародні відправлення 05.10.2023

Укрпошта знизить тарифи на міжнародні відправлення
Ринок російських активів: Хто може придбати конфісковане майно 17.07.2023

Ринок російських активів: Хто може придбати конфісковане майно
Який банк може перейти під управління Укрпошти: подробиці 20.04.2023

Який банк може перейти під управління Укрпошти: подробиці
Отримати посилку на Укрпошті можна без документів: пояснення 30.01.2023

Отримати посилку на Укрпошті можна без документів: пояснення
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
16.02.2026  20:00

Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн

 16.02.2026  19:10

Криптотрейдер перетворив $170 на $118 000

 16.02.2026  18:10

На Землі почалося шосте масове вимирання

 16.02.2026  15:40

Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

 16.02.2026  15:10

Це може бути найгірший перший квартал для Біткоїна з 2018 року

 16.02.2026  14:10

Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот

 16.02.2026  13:10

Чому варто купити акції Microsoft до березня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.