Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

Пенсіонери зможуть отримувати у банку, який планує створити Укрпошта, невеликі кредити, для споживних потреб. Ці позики будуть погашатися із наступної пенсійної виплати

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Коли запрацює банк («Укрпошта.Банк» — ред.), буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий кредит — ред.)», — пояснив Смілянський та додав, що листоноші вже і без цього кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг, записуючи це в зошит.

Які кредити зможуть отримувати пенсіонери

Зазвичай, це невеликі суми, які можна буде повернути з наступної пенсійної виплати.

«Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає «Петрівна. Дві пачки макарон – 76 грн». Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній «овердрафт», — пояснив гендиректор Укрпошти.

Читайте також: Укрпошта встановила перший поштомат — Смілянський

Неофіційний дозвіл кредитування пенсіонерів

Звісно ж, у компанії немає заборон на відповідну діяльність листонош, при цьому під час перевірки фінансового стану відділення дозволяється розходження у розмірі однієї зарплати листоноші.

«Що буде від того, що я забороню? Ну це ж брєд, хіба листоноша не дасть бабусі «Ольвію» чи макарони?», — наголосив Смілянський.

Раніше ми також писали, що проєкт «Укрпошта. Аптека» відзначено міжнародною премією Parcel and Postal Technology International Awards у категорії «Найкраща бізнес-диверсифікація року».

Зазначається, що нагороду вручили в Амстердамі на щорічній виставці, що об’єднує понад 4 000 учасників із 90 країн.

