Укрпошта отримала престижну міжнародну нагороду

Проєкт «Укрпошта. Аптека» відзначено міжнародною премією Parcel and Postal Technology International Awards у категорії «Найкраща бізнес-диверсифікація року»

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що нагороду вручили в Амстердамі на щорічній виставці, що об’єднує понад 4 000 учасників із 90 країн.

«Світ оцінив не лише технології, а й те, що за ними стоїть — турботу, — йдеться у повідомленні пресслужби. — Завдяки розгалуженій мережі ми доставляємо ліки будь-куди по Україні. Зокрема туди, де аптеки зруйновані війною чи їх взагалі немає, бо глухомань і далеко. Проте є ми. І будемо. Завдяки автоматизації сортування та оптимізації логістичних маршрутів найнеобхідніше наші клієнти отримують якнайшвидше».

Проєкт «Укрпошта. Аптека» пілотно запустили торік. Сьогодні через сервіс є можливість замовляти і безрецептурні препарати (≈12 тис. найменувань), і ті, що за програмою «Доступні ліки» — онлайн або за телефоном 0 800 300 545.

Раніше ми також писали, що Укрпошта, знову розширює горизонти — відтепер відправлення за послугою «Дрібний пакет PRIME» доступні вже до 86 країн світу.

Так, компанія додала 12 нових напрямків: Філіппіни, Аргентину, Чехію, Узбекистан, Катар, Болівію, Шрі-Ланку, Танзанію, Замбію, Парагвай, Монголію та Азербайджан.

