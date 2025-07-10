close-btn
PaySpaceMagazine

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

10.07.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Жителі сільської місцевості зможуть сплачувати рахунки в стаціонарних і пересувних відділеннях Укрпошти за пільговим тарифом — 15 гривень за операцію

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців Фото: freepik.com

Окрім цього, компанія тимчасово скасувала комісію за зняття готівки з банківських карток у сільських стаціонарних відділеннях, йдеться в пресрелізі Укрпошти.

Нові умови покликані зменшити фінансове навантаження на людей у селах, де відсутні банківські установи. За даними Укрпошти, лише 4,3% населених пунктів України мають банкомат або банківське відділення.

«Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато. Але на щастя, Укрпошта може це змінити — і вже змінює. Коли запрацює Укрпошта.Банк, епоха відірваності від сучасних платіжних сервісів через географію проживання або фізичні обмеження залишиться в минулому. Ми пишаємося тим, що саме наша компанія є рушієм цього процесу», — зазначає генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Цікаве по темі: Укрпошта підписала угоду з Поштою США

Пільговий тариф на платежі діє до 1 вересня 2025 року. Безкоштовне зняття готівки можливе до 30 вересня 2025 року для клієнтів, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних. До цього за зняття готівки стягували 2% від суми, але не менше 10 грн.

У травні через поштові відділення було здійснено близько мільйона платежів. За оцінками компанії, нові умови дозволять клієнтам заощаджувати до 5 мільйонів гривень щомісяця.

Укрпошта приймає картки платіжних систем Visa, MasterCard та Простір. Зняти готівку можна на суму від 30 до 50 тисяч гривень за одну операцію, з урахуванням денного ліміту НБУ — 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою. В Укрпошті наголошують: нові правила майже не торкнуться більшості клієнтів. Водночас компанія закликає осіб, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, офіційно зареєструвати ФОП або обрати іншу легальну форму ведення бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрпошта змінює правила отримання пенсій

Укрпошта запровадила новий сервіс для клієнтів

Укрпошта планує запустити власний банк у другій половині 2025 року

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
google news
Новини по темі
Укрпошта підписала угоду з Поштою США 24.06.2025

Укрпошта підписала угоду з Поштою США
Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою 10.06.2025

Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою
Укрпошта змінює правила отримання пенсій 07.06.2025

Укрпошта змінює правила отримання пенсій
Укрпошта запровадила новий сервіс для клієнтів 13.05.2025

Укрпошта запровадила новий сервіс для клієнтів
Скільки заробила Укрпошта за 2024 рік — Смілянський 28.04.2025

Скільки заробила Укрпошта за 2024 рік — Смілянський
Укрпошта планує запустити власний банк у другій половині 2025 року 16.04.2025

Укрпошта планує запустити власний банк у другій половині 2025 року
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:00

Ціна Біткоїна злетіла до рівня ATH у $111,9 тис.: що далі

 Сьогодні  15:00

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

 Сьогодні  14:00

Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

 Сьогодні  13:00

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

 Сьогодні  11:40

OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ

 Сьогодні  10:20

НБУ застосував заходи впливу до 7 фінкомпаній

 09.07.2025  20:40

Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber