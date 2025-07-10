Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

Жителі сільської місцевості зможуть сплачувати рахунки в стаціонарних і пересувних відділеннях Укрпошти за пільговим тарифом — 15 гривень за операцію

Окрім цього, компанія тимчасово скасувала комісію за зняття готівки з банківських карток у сільських стаціонарних відділеннях, йдеться в пресрелізі Укрпошти.

Нові умови покликані зменшити фінансове навантаження на людей у селах, де відсутні банківські установи. За даними Укрпошти, лише 4,3% населених пунктів України мають банкомат або банківське відділення.

«Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато. Але на щастя, Укрпошта може це змінити — і вже змінює. Коли запрацює Укрпошта.Банк, епоха відірваності від сучасних платіжних сервісів через географію проживання або фізичні обмеження залишиться в минулому. Ми пишаємося тим, що саме наша компанія є рушієм цього процесу», — зазначає генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

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Пільговий тариф на платежі діє до 1 вересня 2025 року. Безкоштовне зняття готівки можливе до 30 вересня 2025 року для клієнтів, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних. До цього за зняття готівки стягували 2% від суми, але не менше 10 грн.

У травні через поштові відділення було здійснено близько мільйона платежів. За оцінками компанії, нові умови дозволять клієнтам заощаджувати до 5 мільйонів гривень щомісяця.

Укрпошта приймає картки платіжних систем Visa, MasterCard та Простір. Зняти готівку можна на суму від 30 до 50 тисяч гривень за одну операцію, з урахуванням денного ліміту НБУ — 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою. В Укрпошті наголошують: нові правила майже не торкнуться більшості клієнтів. Водночас компанія закликає осіб, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, офіційно зареєструвати ФОП або обрати іншу легальну форму ведення бізнесу.

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