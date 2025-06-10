Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою

З 1 липня національний поштовий оператор — Укрпошта — оновлює умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб

Про це Укрпошта написала у своєму Facebook.

У компанії пояснюють зміни необхідністю дотримання вимог законодавства та результатами внутрішнього ризик-аналізу.

Нові ліміти стосуються лише виплат готівкою у відділеннях:

не більше 100 тис. грн на місяць;

не більше 10 операцій на місяць.

Для тих, хто отримує післяплату на банківську картку, обмеження залишаються без змін:

до 29 999 грн та до 50 операцій на день;

до 250 тис. грн та до 500 операцій на місяць.

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В Укрпошті наголошують: нові правила майже не торкнуться більшості клієнтів. Водночас компанія закликає осіб, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, офіційно зареєструвати ФОП або обрати іншу легальну форму ведення бізнесу.

Нагадаємо, що з 1 червня 2025 року компанія Нова пошта також запровадила нові правила для користувачів, які здійснюють продажі, не маючи статусу ФОП. Зміни стосуються переказів через NovaPay та відправлень з післяплатою, і мають на меті посилити контроль за дотриманням податкового законодавства.

Відтепер фізичні особи зможуть надсилати не більше п’яти відправлень з післяплатою щомісяця, а сукупна сума таких переказів не має перевищувати 30 000 грн. Про нові ліміти користувачі дізнаються безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay — у розділі «Налаштування / Ліміти / Обмеження / Ліміти на перекази».

Раніше ми писали, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок. Із 26 квітня 2024 року, відколи відбувся перший аукціон, було виставлено 187 лотів — кожен містив по 100 посилок. Середня вартість одного лота склала приблизно 16 тисяч гривень. Усі виручені кошти надходять у бюджет компанії.

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