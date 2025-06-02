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Нова пошта запровадила нові обмеження для клієнтів

02.06.2025 10:10
Ольга Деркач
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Із 1 червня 2025 року компанія Нова пошта запровадила нові правила для користувачів, які здійснюють продажі, не маючи статусу ФОП

Нова пошта запровадила нові обмеження для клієнтів

Зміни стосуються переказів через NovaPay та відправлень з післяплатою, і мають на меті посилити контроль за дотриманням податкового законодавства.

Відтепер фізичні особи зможуть надсилати не більше п’яти відправлень з післяплатою щомісяця, а сукупна сума таких переказів не має перевищувати 30 000 грн. Про нові ліміти користувачі дізнаються безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay — у розділі «Налаштування / Ліміти / Обмеження / Ліміти на перекази».

За словами деяких клієнтів, підприємці вже почали отримувати повідомлення та дзвінки з попередженнями про обмеження. Щоб уникнути лімітів і продовжити комерційну діяльність без обмежень, Нова пошта радить оформити статус фізичної особи-підприємця та підключити опцію «Контроль-Оплата» (КО).

У компанії пояснюють, що зміни пов’язані з вимогами державних органів — зокрема Нацбанку, Міністерства фінансів та ДПС, які посилили моніторинг транзакцій із ознаками підприємницької діяльності.

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Якщо з 1 червня компанія зафіксує регулярні операції, схожі на комерційні, то може запросити документи про походження коштів чи пояснення щодо характеру таких платежів.

Також у NovaPay уточнили, що з червня скасовано поняття квартального ліміту. Відтепер обмеження встановлюються індивідуально. У разі виявлення підозрілої активності, акаунт користувача може бути тимчасово обмежено до надання необхідних пояснень.

«Якщо ви дійсно ведете комерційну діяльність — радимо перейти на офіційний формат із підключенням КО. Це дозволяє спокійно працювати, приймати платежі та уникати податкових ризиків», — зазначають у NovaPay.

Зміни офіційно закріплені в Додатку 2 до наказу від 27 березня 2025 року. Хоча у самому документі не вказано конкретних лімітів, він дає NovaPay право встановлювати їх індивідуально для кожного користувача.

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Джерело: ТСН.

Рубрики: Грошові переказиНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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