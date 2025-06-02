Нова пошта запровадила нові обмеження для клієнтів

Із 1 червня 2025 року компанія Нова пошта запровадила нові правила для користувачів, які здійснюють продажі, не маючи статусу ФОП

Зміни стосуються переказів через NovaPay та відправлень з післяплатою, і мають на меті посилити контроль за дотриманням податкового законодавства.

Відтепер фізичні особи зможуть надсилати не більше п’яти відправлень з післяплатою щомісяця, а сукупна сума таких переказів не має перевищувати 30 000 грн. Про нові ліміти користувачі дізнаються безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay — у розділі «Налаштування / Ліміти / Обмеження / Ліміти на перекази».

За словами деяких клієнтів, підприємці вже почали отримувати повідомлення та дзвінки з попередженнями про обмеження. Щоб уникнути лімітів і продовжити комерційну діяльність без обмежень, Нова пошта радить оформити статус фізичної особи-підприємця та підключити опцію «Контроль-Оплата» (КО).

У компанії пояснюють, що зміни пов’язані з вимогами державних органів — зокрема Нацбанку, Міністерства фінансів та ДПС, які посилили моніторинг транзакцій із ознаками підприємницької діяльності.

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Якщо з 1 червня компанія зафіксує регулярні операції, схожі на комерційні, то може запросити документи про походження коштів чи пояснення щодо характеру таких платежів.

Також у NovaPay уточнили, що з червня скасовано поняття квартального ліміту. Відтепер обмеження встановлюються індивідуально. У разі виявлення підозрілої активності, акаунт користувача може бути тимчасово обмежено до надання необхідних пояснень.

«Якщо ви дійсно ведете комерційну діяльність — радимо перейти на офіційний формат із підключенням КО. Це дозволяє спокійно працювати, приймати платежі та уникати податкових ризиків», — зазначають у NovaPay.

Зміни офіційно закріплені в Додатку 2 до наказу від 27 березня 2025 року. Хоча у самому документі не вказано конкретних лімітів, він дає NovaPay право встановлювати їх індивідуально для кожного користувача.

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Джерело: ТСН.