У застосунку Нової пошти зʼявилася нова послуга

У застосунку Нової пошти зʼявилась нова послуга — можливість знайти найвигіднішу ціну на обрані товари

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

«Де дешевше» — це нова послуга від Нової пошти, яка допомагає знайти потрібні речі з Європи та США за найнижчою вартістю. Функція автоматично порівнює ціни в різних магазинах, підраховує вартість доставки, податків і митних зборів. Клієнти можуть замовити обраний товар безпосередньо в застосунку, спростивши процес покупки до кількох кліків

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«Ваше замовлення обробляється протягом 30 хвилин після оформлення. Сплачуйте покупку у застосунку, а на відділенні — лише вартість доставки», — пишуть в Новій пошті.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Також ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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