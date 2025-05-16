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Нова пошта відкрила відділення у новому форматі

16.05.2025 16:30
Ольга Деркач
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Нова пошта почала відкривати відділення у новому форматі — мінівідділення у житлових комплексах

Нова пошта відкрила відділення у новому форматі

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Тепер відправляти та отримувати посилки до 10 кг можна ще ближче та зручніше», — пишуть у Новій пошті.

Кожне мінівідділення здатне обробляти до 12 000 посилок на місяць, забезпечуючи швидкий та зручний сервіс. Для комфорту клієнтів нові точки обладнані примірочними, а незабаром з’являться і термінали самообслуговування.

У житлових комплексах із обмеженим рухом вантажного транспорту доставку забезпечує малогабаритний автопарк — це дозволяє безперешкодно привозити й відправляти посилки.

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Перші мінівідділення нового формату вже працюють на правому березі Києва — у ЖК ParkLand, 4 Сезони, LIKO-GRAD Perfect Town і Нова Англія на Теремках. До кінця червня Нова пошта відкриє ще три такі відділення на лівому березі столиці — в ЖК Комфорт Таун.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Також ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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