Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію. Вона розташована на даху Київського інноваційного терміналу, має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів

Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки.

Найближчим часом компанія встановить промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії, що зробить її енергетичні потужності ще ефективнішими.

«Бізнес має працювати за будь-яких умов, і ніякі зовнішні обставини не дають нам права підвести наших клієнтів та партнерів. Тому ми поставили собі за мету стати енергонезалежною компанією. Розвиваючи власні відновлювальні джерела енергії, ми можемо не тільки забезпечити електроенергією потреби нашої логістики, а й зменшити навантаження на загальну електромережу в умовах дефіциту», — прокоментував співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк.

За його словами, спрощення умов для бізнесу стало важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності України.

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«Запорукою росту інвестицій в нашу енергонезалежність у тому числі стало скасування ПДВ при імпорті енергетичного обладнання. Ми змогли запустити нашу енергетичну програму, розвивати відновлювальні джерела енергії та зменшити споживання з загальної електромережі. Коли бізнес має вільні кошти — він вкладатиме їх у розвиток. А відтак і у загальне благо всієї економіки та суспільства», — додав Поперешнюк.

З 2022 року, коли росія почала наносити ракетні удари по енергетичній системі України, Нова пошта повністю забезпечила безперебійну роботу своїх відділень та сортувальних хабів генераторами загальною потужністю 36 мегават. При цьому компанія вирішила йти далі і встановити СЕС та когенераційні газопоршневі установки загальною потужністю 10 МВт для посилення власної енергетичної автономності.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила ювілейне відділення у Польщі. Нова пошта оголосила про відкриття 50-го відділення у Польщі — воно запрацювало у Кракові з 6 грудня. Тим самим польська мережа компанії стала найбільшою після української.

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За матеріалами: novaposhta, facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk.